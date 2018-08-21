亞運》游泳池畔的「洪荒女」 傅園慧又說話了！

游泳女將「洪荒女」傅園慧在50公尺自由式預賽排名第2晉級決賽。（陳志祥攝）

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中時
／雅加達報導

曾經以一句「洪荒之力」形容泳賽感言的中國大陸女子游泳選手傅園慧今（20）日在雅加達亞運女子50公尺自由式預賽又說話了！她游出28秒12在預賽排名第2，賽後她說：「差不多就是這麼快了！」

雅加達亞運專輯

雅加達亞運游泳項目今（21）日上午舉行女子50公尺自由式預賽，中國大陸著名女泳將「洪荒女」傅園慧游出28秒12獲得分組第1，不過3個小組預賽結束後，晉級決賽的前8強是中國大陸選瀏湘排名第1，成績27秒83，傅園慧排名第2。

對於預賽成績是不是保留實力的結果而想在晚上再次爆發？傅園慧的答案是「不一定保留，可能差不多就是這麼快了！」她講完這句話之後自己都笑了。

在這次雅加達亞運會對自己的50公尺自由式比賽有什麼預期？傅園慧大剌剌地拉開嗓門：「只要前3名就好了！」

由於傅園慧預賽游出28秒12排名第2，媒體記者關心她的泳衣、或是前來雅加達的身體是不是有不太舒服感覺？她通通回答：「沒有，都挺好的。只是下午的決賽，「洪荒女」不僅要力拚隊友、還有二名日本選手虎視眈眈，壓力不小。

她形容今天50公尺自由式預賽感覺是「找到感覺，游得開就好。」傅園慧依舊不改爽朗個性，問題的回答簡短直爽的「傅式風格」。

2016年巴西里約奧運女子100公尺仰式準決賽，傅園慧說了「沒有保留，我已經……我已經……用了洪荒之力了！」的話，驚動各界被封為「洪荒女」，因而成為家喻戶曉的運動員，媒體爭相採訪。

(中時 )

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