新北八二三砲戰60週年文史展 砲操傳軍魂

2018年08月21日 12:46 中時 葉德正

紀念八二三砲戰60週年，新北市政府21日舉辦「走過烽火｣文史展，400位老戰友受邀出席，新北市長朱立倫、金門縣副縣長吳成典、立委楊鎮浯、六軍團關指部指揮官賴榮傑少將等一同向老英雄們致上最高敬意，強調沒有八二三就沒有現在的台澎金馬，希望後人不忘前人的犧牲奉獻，也珍惜得來不易的和平。

朱立倫表示，新北市是全台最多八二三戰役戰友及金門鄉親的城市，當年付出血汗及青春保衛國家的老英雄們，及在彈雨中負責搶運軍需物資的金門民防隊員，為國家犧牲奉獻、出生入死捍衛台灣的民主與自由，藉由文史展一同回顧這段重要的歷史，體會並感恩所有英雄們的努力與貢獻。

民政局長江俊霆表示，此次展覽，新北市政府特別與金門縣政府、陸軍第六軍團關渡地區指揮部、新北市八二三戰役戰友協會合作，展出期間為21日至27日，內容除有八二三戰役史、老照片、戰友見證區、金門鄉親在新北等靜態內容，並別出心裁設置體驗區，讓民眾回溯八二三戰役的歷史與記憶。

今日許多老英雄站在自己的展版前，向大家述說這段60年前的戰爭過往，仍很難過，讓聽者都相當動容。戰友陳欽銘說，八二三戰役時他擔任砲兵606營第2連觀測兵，陣地裡105榴砲當晚就發射數百發砲彈，戰火十分激烈，他還去支援古寧頭斷崖409觀測所，被共軍標定砲擊，所幸及時撤退逃過一劫。

此外，展區也重現當年軍中情人鄧麗君2度造訪，對大陸軍民心戰喊話的「馬山播音站」，同時請來當年的女青年工作大隊隊員鄭陳信妹原音重現心戰喊話場景，吸引現場許多民眾爭相體驗。

77歲鄭陳信妹17歲那年到了小金門龜山播音站，才不到2個月就爆發八二三炮戰，雖然很害怕但每天仍努力播音「各位親愛的大陸同胞們…｣，輕柔而堅定的聲音，至今仍是許多老金門人的回憶。

鄭陳信妹，說很慶幸當初能有機會參與823砲戰，讓她的生命變得不一樣。

現場除了文物特展，還有金門酒廠與金合利菜刀展出砲戰紀念酒，以及以當年砲戰的彈殼做出來的菜刀、八二三真實砲彈等，詳洽民政局網站查詢https://www.ca.ntpc.gov.tw/。

(中時 )