台北》連勝文狠酸柯文哲：無法解決問題只好博君一笑

2018年08月21日 12:50 中時 陳燕珩

台北市長選戰加溫，國民黨中央委員連勝文今帶著議員參選人徐弘庭、張斯綱上電台受訪，狠酸「前對手」台北市長柯文哲是「黑色喜劇演員」，在虛擬世界稱霸，現實社會一無是處，4年來政見不斷跳票，無法幫民眾解決問題，乾脆開party、搞網紅節目博君一笑，「這是失敗的政府。」

首都之戰三強鼎立，柯文哲民調一枝獨秀，連大陸央視節目都特別報導他。但連勝文今受訪不以為然說，那節目報導過很多台灣政治人物，各黨各派都有，不是只有柯。他認為，柯文哲只提「兩岸一家親」，卻沒有實質的兩岸政策內涵，就像對佛教徒說阿彌陀佛，看到基督徒又說耶穌一樣，只會打模糊仗，沒有中心思想。

話鋒一轉，連勝文直批，柯文哲只會在虛擬世界稱霸，現實一無是處，前陣子還自稱是台灣社會最大公約數，「簡直是奇文共賞」。他細數，柯文哲執政4年，大巨蛋成為全亞洲最大的爛尾樓，公宅、青年政見跳票，執政團隊首長20多人像逃命般離開，招商成績歷屆最差，完全是失敗的管理者、失敗的政府。

他諷刺，柯文哲無法幫人民解決問題，只好「讓你爽」，到處開party、搞網紅節目博君一笑，讓自己在網路上聲勢暴漲，這樣就有票。

不過，外界原預期綠白分裂，對藍營相對有利，但國民黨參選人丁守中至今民調仍位居第2，被外界認為選戰策略錯誤。連勝文強調，國民黨有龐大的基層組織，這些組織骨架還在，肌肉卻已慢慢流失，當年他參選也花很多時間顧基本盤，整天耗在地方，很難再去做別的事。

連勝文直言，組織動員對候選人來說是個沉重的任務，不能不去跑，但耗費大量時間，會失去對議題掌握的主動性，在媒體漸漸失去聲量。像高雄市長參選人韓國瑜就說，他要是照國民黨打法把所有基本盤跑過一遍，下場就是以15％落選。連認為，丁守中已注意到這種狀況，他戰略會開始轉變。

談到2014年黨內初選，連家與丁守中鬧翻，現在父親連戰釋懷了嗎？連勝文說，沒聽父親提這件事，他個人認為要幫忙就不要想東想西，能幫忙的地方會盡量，不只台北市，這次高雄、台中都有機會一搏，不會因為過去的事情不願出來輔選，「這不是我們的風格。」

(中時 )