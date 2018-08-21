美狠父殺害孕妻與2幼女遭起訴 最高將面臨死刑

居住美國科羅拉多州、33歲的狠心父親華茲（圖左），因涉嫌殺害懷孕妻子和兩名幼年女兒，遭檢方提起9項罪名訴訟。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國《科羅拉多人報》（Coloradoan）報導，美國檢方今天以一級謀殺罪等9項罪名，正式起訴科羅拉多州的33歲狠毒父親華茲（Christopher Lee Watts），指控他殺害懷孕的妻子夏南（Shanann Watts）及2名年幼女兒，地區檢察官於記者會上表示，由於情節重大、他們不排除向法院請求對華茲處以死刑的判決。

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Chris Watts charged with murder, unlawful termination of a pregnancy in deaths of wife, daughters

從本月14日被親友發現，妻子夏南、僅4歲的貝拉（Bella Watts）和3歲的西莉斯特（Celeste Watts）從住宅失蹤，通報後不久、父親華茲還登上電視「心急如焚」地喊話，假惺惺地希望家人平安歸來。但他很快地成為當地警方頭號嫌犯並遭逮捕，僅2天時間、就在華茲工作的一處油田邊發現母女3人的遺體，妻子被埋在土堆中、而兩名女兒則被浸入油桶之內。

美國科羅拉多州發生駭人聽聞的兇殺案，社區居民擺放蠟燭、以及遇害妻子夏南和女兒的照片追悼。（圖/美聯社）

美國科羅拉多州小鎮發生駭人兇殺案，社區居民自發擺蠟燭追思遇害的妻女3人。（圖/美聯社）

雖然檢方並未公布殺人動機，但美國媒體調查後發現，華茲夫妻從2015年金融危機後陷入嚴重的經濟問題，甚至宣布破產；而也有報導透露，華茲否認對兩名幼女下手、並向檢方反控死去的妻子夏南，在他表明出差後要分居的態度後，居然發狂地親手掐死兩名女兒、才讓他抓「狂失控地」掐死妻子。不過全案仍在審理調查中，需等待最後法院判決、才能讓真相水落石出。

地區檢察官羅克（Michael Rourke）於稍早記者會上表示，兇嫌華茲將被求處5個一級謀殺罪（first-degree murder）、3項毀損遺體罪和1項非法終止懷孕的罪名，檢方已於今日正式向法院提起公訴。而受害的夏南父親法蘭克（Frank Rzucek）感謝社區居民和警方多日來的協助與祈禱，也期望受害家人能得到公平對待，也讓外界好奇，這樁駭人聽聞的兇殺案下一步將如何發展和落幕。

(中時電子報)

文章來源：Colorado man charged with first-degree murder in deaths of his wife, 2 daughters

文章來源：Colorado man charged with murder in deaths of pregnant wife, 2 daughters

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