台中》藍批水災忙選舉 卓冠廷籲勿消費淹水及打壓果農

台中市長林佳龍以台中當季盛產的農特產作為年節贈禮，推廣台中物產。（盧金足攝）

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台中市新聞局長卓冠廷強調，歷年市府均會在春節秋節前致贈台中農特產，今年秋節較晚且近選舉，提早寄送水果禮盒給不分黨籍市議員與立委，國民黨指控「送水果」張冠李戴。（盧金足攝）

國民黨發言人洪孟楷與國民黨台中市長參選人盧秀燕發言人蔣豐懋21日在國民黨中央舉行記者會，質疑19日水淹豐原，台中市長林佳龍去參加後援會，還以花博之名送水蜜桃禮盒。對此，台中市政府新聞局長卓冠廷表示，相關指控是張冠李戴、烏龍爆料，歷年市府均在中秋節前致贈農特產行銷台中，今年秋節較晚且近選舉，提早寄給不分黨籍市議員與立委，呼籲盧秀燕在「酸雨」風波後，不要再打壓果農。

國民黨中央21日舉行「超扯！台中淹大水，林佳龍忙送水果和成立後援會」記者會，表示豐原區軟埤仔溪19日傍晚因強降雨，導致豐原大道八段部分地區淹水約計14戶受害，但林佳龍卻在出席後援會，還以花博之名送水蜜桃禮盒疑涉及賄選。

「國民黨烏龍爆料、不實指控！」卓冠廷強調，循例每年中秋節分送台中農特產品賀節，且不分黨籍的台中市議員與立委都會收到，他請「蔣豐懋應該問一下同黨立委與議員了解詳情，才不會開這次烏龍記者會」。

卓冠廷指出，19日降下豪雨，導致豐原14戶民宅淹水事宜，林佳龍第一時間就指示水利局長周廷彰盡速處理，淹水原因經查是因廠商未依規定標準作業流程開啟排洪閘門，市府水利局立即派員協助民眾清理家園，民眾若有損失，將由市府向廠商索賠，廠商承諾會給予賠償。

台中市府反擊盧秀燕陣營在臉書稱豐原過去50年未淹水，遭網友反嗆，「2013、2014年國民黨執政時，豐原也會淹水」，強調水利局要求廠商立即調派人力，協助民眾清理家園，市府團隊到現場不是作秀，是做事跟解決問題。

卓冠廷表示，國民黨指控的「送水果」一事更是張冠李戴，從前市長胡志強執政時，歷年台中市政府均會在春節秋節前致贈台中農特產，藉此行銷台中，林佳龍上任後延續胡志強及歷任市長的慣例，選擇台中當季盛產的農特產作為年節贈禮，達到推廣台中物產效益。

考慮今年中秋節較晚且接近選舉，為避免爭議因此市府提早於8月初就開始寄送梨山水蜜桃及東勢水梨農特產品，且均已於寄送完畢，卓冠廷說，且不分黨籍的台中市議員、立委均有收到，「也盼盧委員能一起行銷台中農產」，不要在「酸雨」風波傷害梨山聲譽後，二度消費無辜的梨山農民。

(中時 )

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