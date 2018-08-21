國泰航空「心動價」 台北－巴黎12199元起

2018年08月21日 13:08 中時 陳祐誠

國泰航空推出「心動價」，透過官網購買台北－巴黎機票，只要1萬2199元起。（國泰航空提供）

國泰航空今夏熱烈迴響的「心動價」進入第3週，讓旅客從東京鐵塔漫步到巴黎鐵塔，由好萊塢片場穿梭到百老匯劇場，還有更多精選航點要觸動旅客的心。國泰航空表示，所有驚喜票價只限國泰航空／國泰港龍航空官網，周二至周四限時搶購，若在活動期間同時預訂飯店，可節省更多。

國泰航空指出，本週「心動價」活動自8月21日至23日止，旅遊出發期間則自2018年8月24日起至2019年1月31日止，各航點詳細細則，依國泰航空官網為主。

「心動價」優惠航點及票價，包括：

台北－東京來回經濟艙5999元起

台北／台中／高雄－曼谷來回經濟艙3999元起

台北／台中／高雄－巴黎來回經濟艙1萬2199元起

台北／台中／高雄－阿姆斯特丹來回經濟艙1萬2199元起

台北／台中／高雄－洛杉磯來回經濟艙1萬2499元起

台北／台中／高雄－紐約來回經濟艙1萬6999元起

網上訂票除了享專屬優惠票價外，持台新國泰航空聯名卡購票，同時享台幣5元累積1「亞洲萬里通」里數，輕鬆賺取飛行里程，還有歐洲購物村9折購物折扣及國際電話卡95折優惠。相關活動詳情及各項細則及條款，可瀏覽國泰航空 / 國泰港龍航空網站（www.cathaypacific.com.tw）。

(中時 )