會勘大巨蛋被拒於門外 民進黨議員轟遠雄規避監督

2018年08月21日 12:52 中時 陳燕珩

遠雄19日進行大巨蛋焊接工程，因火花掉到地面引發濃煙，市議員謝維洲20日緊急要求市府相關局處一同勘查大巨蛋工安，卻被工地保全以「大巨蛋工地為私領域」為由拒於門外。市議會民進黨團今痛批遠雄和市府裡應外合，規避議會監督，公開透明根本是玩假的。

議員謝維洲指出，大巨蛋已連續2年發生火災，還有4次冒煙，造成工地人員死傷，這麼多工安意外，難道不需要議會監督嗎？20日他要求緊急會勘，各處局未拒絕，但到現場保全竟說只有建管處能進去。他諷刺，市長柯文哲先前才在議會說議員可進到工地監督，現在局處是在打臉市長嗎？

黨團總召李慶鋒說，遠雄2015年停工至今，發生過9次大大小小的工安意外，議員不能現勘是什麼道理？市府標榜公開透明，實際卻黑幕重重，公開透明都是欺騙市民的口號。他怒批，市府局處看到遠雄把議員拒於門外，竟然一籌莫展，完全無法執行公權力，根本是跟遠雄裡應外合，規避議員監督。

議員阮昭雄也說，柯文哲在大巨蛋玩兩面手法，一方面假裝對抗大財團，事實上根本在配合遠雄，光是一個保全就擋阻擋議員監督，「遠雄是太上皇市府嗎？」議員顏若芳也說，這是市府的BOT案，為何其他案子都可現勘，遇到遠雄就龜縮？

李慶鋒現場詢問市府各局處，黨團馬上會再發現勘公文，安排名早進工地勘查，屆時能不能進去？北市消防局表示，在局處陪同下可帶議員進去；勞檢處則說，法規僅說事業單位無從拒絕勞檢，但沒規範到議員能否陪同，還是需要事業單位同意。

建管處也說，《建築法》未規定公務主管機關以外的人可以進入，但會請遠雄開放讓議員會勘；執行大巨蛋合約的體育局則說，將按照契約執行者的角度與遠雄溝通，希望事件圓滿落幕。

遠雄發言人楊舜欽則說，過去都有開放議會及媒體會勘考察，並事先依會勘需求準備安全帽、規劃動線和保險、調動工作人員，以免發生危險，但謝議員當天是近中午要求下午要會勘，時間太倉促，基層同仁基於工地安全才未放行。至於民進黨團要求明天再會勘，楊表示，還沒有接獲通知，原則上會尊重主管機關。

(中時 )