總統：中華民國之名的外交關係被破壞是挑戰底線 籲各政黨團結

2018年08月21日 13:11 旺報 呂佳蓉

針對我與薩爾瓦多斷交，總統蔡英文在今天中午發表重要談話，他表示，以中華民國（台灣）之名的外交關係被破壞，就是挑戰我們共同的底線，壓迫我們的邦交國，以跟中華民國（台灣）斷交為建交的前提，就是對我國主權的侵犯。

蔡英文表示，今天中國的要求以及所作所為，都已經超過台灣各主要政黨的底線。此時此刻，不是我們相互比較兩岸政策的時候，而是要團結一致，合力守住主權的共同底線。

蔡英文指出，就在剛才，我們終止了跟薩爾瓦多的邦交。我們掌握這個訊息，已經有一段時間。在這段時間，我們竭盡所能，做了很多外交的努力，也和我們國際盟友一起努力，希望能夠避免讓薩爾瓦多，成為兩岸外交戰的戰場。很遺憾的是，中國政府並沒有任何退讓的意思，因此再三施壓，企圖以薩爾瓦多的斷交，來打壓台灣人民走向世界的意志。

蔡英文表示，斷交並不是單一事件，這些都是中國一連串文攻武嚇的一環，包括軍機繞台、要求國際航空公司改名，以及取消台中市東亞青運舉辦資格，還有最近的85度Ｃ事件，中國的打壓從來沒有改變過，而且無孔不入。

蔡英文說，現在的中國，不只是兩岸和平的威脅，中國現在在世界各地所做的，無論是干涉各國內部事務，破壞國際市場秩序，已經造成全球局勢高度的不穩定。我們要再一次地提醒國際社會，這不只是台灣的事，情勢的迫切，已經不容許我們有任何一點姑息！

蔡英文指出，擺在眼前的事實是，現在的兩岸關係，已經不只是兩岸之間的問題，也是區域問題的一環。中國對亞洲地區的企圖心，尤其是去挑戰、甚至於取代傳統力量所主導的國際秩序，再加上日趨複雜的貿易衝突，中國正以加深對台灣的壓力，凸顯它在區域當中的影響力和實力。中國對於台灣主權進逼的力道，已經非往昔可比。

蔡英文強調，越是打壓，越要團結，越是打壓，越要走出去，昨天晚上在機場，跟大家說，台灣不會因為壓力而屈服，我們會更團結、更堅強，讓台灣走出去的決心更堅定。面對打壓，我們過去不曾低頭，現在，我們也因為團結一致，而將克服重重的難關。

(旺報 )