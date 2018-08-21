馬甲女跨坐男客被揉奶99下 台中這夜店玩超猛

2018年08月21日 13:14 中時 陳淑芬

台中市南屯區X-CUBE夜店，為衝高人氣在臉書上傳穿著性感馬甲性感女舞者模仿性交姿式跨坐男客大腿，引導男客揉胸，大玩「快速揉奶」99下等鹹濕影片，現場主持人還高喊具性暗示言語炒熱氣氛。影片引起警注意調查送辦，台中地檢署將黃姓活動企劃、現場紀姓主持人及20歲謝姓女舞者依公然猥褻等罪起訴。

夜店的41歲黃姓活動企劃人為衝高店內來客籍炒熱現場氣氛，各以新台幣2萬元僱用20歲的謝姓女舞者及37歲紀姓男主持人，在107年4月11日晚間火力全開，消費者付費入店，男客並以競標出線，謝女穿著馬甲性感內衣，模仿性交姿式背對跨坐在得標男客大腿上，引導男客托揉胸部，並上下抖動胸部，以懸掛在頸部懸計步器來計算次數。

「抖手，抖你的手，小隻馬會旋轉」、「他等一下走不出去了，他站起來絕對會翹翹的」紀姓主持人拿著麥克風高喊炒熱具性暗示的肢體表演，供在場消費者觀覽足以挑起性慾的猥褻行為，取悅客人以達到招攬客人及增加收入目的。

黃男還將鹹濕影片在當晚以「今晚男孩的福利〜＃拍賣網美」為題，PO在X-CUBE夜店的網站上，企圖藉此吸引顧客來店消費。影片在網路引起熱議，警方聯繫當事人到案說明，黃姓活動企劃、現場紀姓主持人及女舞者都坦承不諱，警方將3人送辦。

(中時 )