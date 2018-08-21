內湖7千張偷拍狼認罪 回家剪接「精華版」窺百女如廁

2018年08月21日 13:26 中時 李文正

王姓韓裔華僑5月24日進入星巴克洲子門市，被監視器拍下面孔。（李文正翻攝）

在內湖星巴克洲子門市偷拍女性如廁的王姓男子，被捕後矢口否認犯案，辯稱不是他沒有裝設L形攝影機，經過一夜覓保無著，法官開羈押庭時，他態度丕變，全部承認犯行，並稱沒有「遠端遙控」，錄影後返家觀看再剪接出「精華版」回顧。檢警查扣6台筆電，以及多台外接硬碟，懷疑有上百名女性被害。

檢警5月24日發現偷拍的迷你攝影機，內容只有7個檔案，其中2個照片，懷疑是被發現後，「不小心」按下的，另外5個檔案，發現有4名被害人，其中2人完成報案手續，檢警還原SD卡，總共還原47G，總共有7000多張照片，其中不少是王男與家人的生活照片。

王姓男子坦承在咖啡廳側所內裝偷拍迷你攝影機，他會坐在咖啡廳座位上紀錄進入的女性，返家後將影片剪輯成觀賞精華版。（報系資料照）

王男原本否認犯行，關在士檢的拘留室內一夜，妻子在外幫忙籌措保釋金，最後還差3萬元，但因4小時期限，遭檢察官聲押。羈押庭時，他坦承被發現時，看到被害女子手上拿著攝影機，突然從廁所衝出，自覺事跡敗露，踉蹌跑出門市。

檢警調查，王男進入星巴克時，拿「隨行卡」消費，裡面有身份資料，加上記憶卡內有家人合照，檢警因而鎖定身份。

王男辯稱，他用hTC RE迷你錄影機，並未用手機遙控，只是坐在位置上，觀察進入廁所的客人，一但發現「目標」，就會紀錄順序，返家後，檢視內容再用剪接軟體，編輯成連續影片觀賞。檢警查扣6台筆電，以及多台外接硬碟，懷疑有上百名女性被害。

(中時 )