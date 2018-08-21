高雄》台灣競爭力論壇民調：韓國瑜僅落後陳其邁2.6％

2018年08月21日 13:16 中時 鄭舲

年底九合一選舉將屆，各地選情逐漸升溫。台灣競爭力論壇今舉行2018「決戰大高雄市長民調發佈會」，民調結果顯示，在綠營大票倉高雄，國民黨參選人韓國瑜及民進黨參選人陳其邁的差距已縮小至2.6%，支持度已不分上下。台灣競爭力論壇執行長謝明輝分析，在韓國瑜主攻、陳其邁死守情況下，年底高雄很有機會綠地變藍天。

本次民調是台灣競爭力學會在2018年8月15日至17日委託國公信力民意調查公司進行，調查對象是戶籍設在高雄市，年滿20歲的合格選民。有效樣本共1089份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.97%。

民調顯示，陳其邁支持度為33.6%，韓國瑜則為31%，兩人差距僅2.6%，在本次調查的誤差範圍內，但有35.4%尚未表態。同時，從1998年謝長廷擔任高雄市長以來，歷經陳菊，民進黨已在高雄執政近20年，調查發現近有近四成五（44.3％，包括：還算同意23.7％、非常同意20.5％）的市民認為高雄市應該換黨執政才會更進步，超過不同意（38.9％，包括：非常不同意 16.6％、不太同意 22.3％）5.4％。

另外，有48.5%市民同意「高雄人在高雄很難找到工作，只好到外地去打拚。」且若民進黨繼續在高雄執政，44.3%市民認為不可能讓高雄經濟變好。謝明輝指出，民進黨長期主政高雄，卻讓高雄經濟每況愈下，市民因此希望「換黨做做看」，將是陳其邁最大致命傷。

民調結果也顯示，高雄泛綠基本盤遙遙領先泛藍，在政黨支持度方面，民進黨占最高的24.3%，其次依序為國民黨19.3%、時代力量9.6%以及台聯1%，另有43.2%市民中立或無反應。同時，高雄雖是民進黨大本營，但有50.6%對蔡英文擔任總統的施政表現不滿意，滿意者僅36.4％。

台灣競爭力論壇理事長龐建國認為，這份民調顯示的結果不僅具有震撼意義，還可能掀起變天旋風。除了韓國瑜和陳其邁支持度差距已經縮小到誤差範圍內，高雄市民對其他問題的表態，也清楚展現市民對民進黨中央執政表現的不滿，以及對民進黨長期盤踞高雄的厭倦。雖然目前藍天尚未大於綠地，但最大的無色板塊很可能向韓國瑜傾斜，韓國瑜旋風有機會把綠地吹成藍天。

(中時 )