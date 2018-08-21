亞運》地主伸黑手！王振名棍術成績被做掉

2018年08月21日 13:20 中時電子報 黃及人 、 杜宜諳 ／雅加達報導 ／雅加達報導

王振名成為地主印尼爭搶武術獎牌的犧牲品。(杜宜諳攝)

為了保障自家選手得牌，印尼簡直什麼都敢做！20日武術男子刀術拿到9.69分、排名第5的王振名，卻在21日雅加達-巨港亞運男子棍術僅拿9.35分，排名跌到第7名，中華武術隊教練張世博把話講得很明，「一切只為保障印尼銅牌！」

「畢竟王振名曾拿世錦賽棍術銀牌與銅牌，為了擔心印尼選手沒法摘牌，所以就算振名起腳高度足夠，卻刻意抓掉他的難度得分，所以才會亮燈，分數也才這麼低，」張世博說，「在我記憶當中，應該從沒看過他在棍術被扣過難度。」

就算明顯自己最擅長的棍術被地主做掉，王振名賽後走出球場仍然帶著笑容，似乎並未那麼在乎結果，但他坦承看到分數出現，的確有點傻眼，「我自己算是完美發揮了，也很流暢，整套表演已是最好一次，畢竟我最擅長棍術。」

王振名表示，自己從來沒有在棍術比賽時碰上扣分，生涯最爛的成績也至少有9.59分，沒想到今天卻跳出9.35分，讓他當場傻眼，但他相當成熟強調，「當我看到分數，隨即轉換心態，畢竟我已付出努力，也很感激協會支持。」

「反正我就抱持自己個子小，出來外面本來就比較容易被欺負，就當自己今天氣場方面沒做好，日後更有機會可以突破，」王振名說，「其實看到我昨天刀術排在第5，我心裡就有譜了，今天的棍術很有可能會被做掉，但沒關係。」

賴柏瑋在武術南棍拿下9.70分。(杜宜諳攝)

中華武術隊另一奪牌重點，今年世錦賽才拿南拳、南棍金牌的賴柏瑋，21日在南棍得到9.70分，加上南拳9.69分，最後排名第4，比起王振名抗議被做掉，賴柏瑋說：「我不知道這些獎牌是否分配的結果，我也沒去在意。」

「雖然只拿9.70分表現並不滿意，我仍自認發揮不錯，全程也沒失誤，只是氣場可以更好，我不留遺憾，」賴柏瑋說，「現在感覺如同放下心中大石，也很感激協會讓我們去中國大陸移地訓練，生涯首次參加亞運的體驗很棒。」

(中時電子報)