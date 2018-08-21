參加青年就業旗艦計畫 盧耀明順利返鄉

2018年08月21日 13:27 中時 潘建志

八年級生盧耀明國中時曾代表學校參加中小學科學競賽榮獲屏東地區冠軍，大學也選讀生命科學科系，畢業後他想回鄉工作，不過屏東生技產業公司不多，他透過勞動部高屏澎東分署「青年就業旗艦計畫」找到遠東藍藻公司工作，如願回鄉發展。

盧耀明說，他的人生方向很明確，國中時就喜歡探索生物相關領域知識，曾代表學校參加中小學科學競賽榮獲屏東地區冠軍，大學科系也是生命科學方向。大學畢業後不想在外地漂泊，想回屏東老家工作，也想找生技產業。

他人生第一份工作是屏東1間農業化學科技公司擔任業務，因工作不如預期而離職。上網得知遠東藍藻工業公司與勞動部高屏澎東分署合作推動青艦計畫，開出發酵技術員職缺，可快速學習業界專業知識與操作技術，立即應徵。

他到任後公司指派資深員工開始進行一對一訓練，包括微生物培養發酵、菌種篩選作業、醱酵槽操作等，他覺得很有興趣；計畫結束後公司認為他工作表現佳，繼續留用。

盧耀明說，青艦計畫有很大幫助，一般社會新鮮人都需要摸索一段時間，工作才會逐漸步上軌道；他有資深人員指導，藉由不斷學習，可以快速吸取業界經驗。勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，青年就業旗艦計畫提以企業內部師徒制，給予新鮮人工作崗位訓練，協助青年於職場穩定就業，歡迎青年踴躍參加。

(中時 )