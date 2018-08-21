台薩斷交「非常不幸」馬英九籲小英「拜託回到九二共識」

外交部21日上午宣布與薩爾瓦多斷交，前總統馬英九參加台北大學哈佛營活動時對台薩交表示，這是「非常不幸」的事情，他也呼籲總統蔡英文，「拜託回到九二共識，會發現很多事不一樣。」（劉宗龍攝）

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在大陸提供巨額資金下，外交部21日上午宣布與薩爾瓦多斷交，前總統馬英九參加台北大學哈佛營活動時對台薩交表示，這是「非常不幸」的事情，他也呼籲總統蔡英文，「拜託回到九二共識，會發現很多事不一樣。」

馬英九說，否認九二共識造成對立，但不幸的是蔡英文總統不認為，而用模稜兩可的政策。他表示，應該毫不猶豫維持和平，才是台灣最高的利益。

馬英九也呼籲蔡英文，「拜託回到九二共識」（please go back to 92 Consensus），「你會發現很多事不一樣」。台薩斷交「非常不幸」，他想要改變，這就是他為什麼10年前要選總統。

馬英九指出，10年前他競選總統時，就是要重建台灣繁榮，由於前任（陳水扁總統）與大陸的衝突關係，讓台灣的經濟和社會很痛苦，因此須改善兩岸關係；另外還有一點很重要的是，台灣應該多向世界各國接觸，這也關係到兩岸關係。

馬英九表示，中共領導人習近平曾提及，「一個中國」及「九二共識」是對台的基調，「你（蔡英文總統）要講信用」尊重九二共識。

另有學員詢問馬英九對台北市長柯文哲的看法，他僅簡單表示，柯文哲可以吸引一些藍綠兩黨的支持者。演講結束後，馬英九也贈送學生馬氏家訓「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」書籤勉勵學生。

(中時 )

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