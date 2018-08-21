甜心廚娘安妮精湛廚藝 炒三鮮謝恩師

2018年08月21日 13:33 中時 蕭雅玲

安妮出書妹妹現身站台。（粘耿豪攝）

安妮隻身來台發展7年，今（21日）推出第一本料理書《就這麼簡單！甜心廚娘安妮的100道料理》，喜歡做菜的她花了一年的時間寫書，並花了六天時間進棚做菜，全都不假手他人，最高紀錄一天可以做到24道菜。她表示，從小就愛做菜，經常做菜給妹妹蓮娜吃，才會練就一手精湛的好廚藝，記者會上她也大展手藝做起「XO醬炒三鮮」，阿基師也特別站台打氣，讓她忍不住落下淚。

安妮來台7年，一直到上節目認識阿基師，在阿基師的鼓勵下才激發起她想學做中菜的念頭，而一開始阿基師以為她只是說說而已，沒把她的話放在心上，一直到第三次阿基師才介紹周師傅給她，教她做中菜，才考取丙級烹飪證照，並把自己擅長的中菜與俄羅斯菜，全都寫在書中，她自傲說：「書中的每道菜都可以做給男友吃，吃過之後男友一定會想娶妳。」

學做中菜一年多，當初為了學做中菜，米酒、辣椒等調味食材都不知道怎麼用，每次下課同學都回家了，她便留下來問老師，積極認真的態度終於讓她考取丙級證照，現在要她辦桌也不是難事，她說，在她心中每道菜都是拿手菜，工作

日前被週刊拍到，健身教練Kevin到電視台接她，並一起回到她家，她無奈表示，「與對方只是好朋友而已，因為對方從小在國外長大，英文講得很流利，才請他當私人健身教練。」因對方不是圈內人，安妮也希望不要嚇到他。

(中時 )