甜心廚娘安妮精湛廚藝 炒三鮮謝恩師

安妮精湛廚藝出第一本烹飪書。(粘耿豪攝）

友善列印
中時
安妮出書妹妹現身站台。（粘耿豪攝）

安妮隻身來台發展7年，今（21日）推出第一本料理書《就這麼簡單！甜心廚娘安妮的100道料理》，喜歡做菜的她花了一年的時間寫書，並花了六天時間進棚做菜，全都不假手他人，最高紀錄一天可以做到24道菜。她表示，從小就愛做菜，經常做菜給妹妹蓮娜吃，才會練就一手精湛的好廚藝，記者會上她也大展手藝做起「XO醬炒三鮮」，阿基師也特別站台打氣，讓她忍不住落下淚。

安妮來台7年，一直到上節目認識阿基師，在阿基師的鼓勵下才激發起她想學做中菜的念頭，而一開始阿基師以為她只是說說而已，沒把她的話放在心上，一直到第三次阿基師才介紹周師傅給她，教她做中菜，才考取丙級烹飪證照，並把自己擅長的中菜與俄羅斯菜，全都寫在書中，她自傲說：「書中的每道菜都可以做給男友吃，吃過之後男友一定會想娶妳。」

學做中菜一年多，當初為了學做中菜，米酒、辣椒等調味食材都不知道怎麼用，每次下課同學都回家了，她便留下來問老師，積極認真的態度終於讓她考取丙級證照，現在要她辦桌也不是難事，她說，在她心中每道菜都是拿手菜，工作

日前被週刊拍到，健身教練Kevin到電視台接她，並一起回到她家，她無奈表示，「與對方只是好朋友而已，因為對方從小在國外長大，英文講得很流利，才請他當私人健身教練。」因對方不是圈內人，安妮也希望不要嚇到他。

(中時 )

《如懿傳》決鬥《延禧》網狂推這… 曾莞婷海邊走走超辣！Bra外洩彈…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。