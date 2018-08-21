預言斷交神準！BBC資深媒體人：還有一國岌岌可危

2018年08月21日 13:39 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

長駐拉丁美洲的BBC資深媒體人郭篤為臉書上表示，中美洲有一國與我邦交也岌岌可危。（擷取自郭篤為臉書）

總統蔡英文出訪返抵國門不到24小時，就傳出我與薩爾瓦多斷交的震撼消息，讓蔡上任2年內共丟失5個邦交國，斷交雪崩效應是否就此打住？資深媒體人郭篤為表示，其實還有一個中美洲國家也岌岌可危。他雖未直接點出此國名，但有人猜測可能是宏都拉斯。

薩爾瓦多斷交後，我們只剩下17個邦交國，下個會是哪個友邦也採取斷交呢？長駐拉丁美洲的BBC資深媒體人郭篤為今(21)日在臉書上表示，如果和他先前提到的中美洲外交界傳聞屬實，還有一國也岌岌可危。

蔡英文是在本月11日啟動同慶之旅，出訪中南美洲友邦巴拉圭及貝里斯。郭篤為在11日曾發文表示，「回顧蔡英文就職後首度出訪巴拿馬和巴拉圭，一年後就丟了巴拿馬。去年底出訪中美洲後才半年，又丟了多明尼加。現今兩岸緊張關係爆表，加上兩個阿米哥蠢蠢欲動，希望她出訪大吉了。」

如今答案揭曉一半，薩爾瓦多今日宣布與我國斷交，另一個阿米哥會是哪個友邦？在所剩不多的友邦，有人推測，我與宏都拉斯的關係正在鬆動之中。至於瓜地馬拉、尼加拉瓜、巴拉圭似乎也不能排除。

目前台灣僅剩下17個邦交國，包含亞太地區有吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、索羅門群島、吐瓦魯國；非洲地區的史瓦帝尼（原史瓦濟蘭）；歐洲地區的教廷；拉丁美洲及加勒比海地區則有貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

(中時電子報)