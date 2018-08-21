品牌帶動經濟 新北品牌農產今年產值可望破50億

萬里蟹成功帶動地方產業發展。（新北市農業局提供）

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新北市擁有400萬人口的消費力量，為創造循環經濟，替新北農業帶來創新，新北市政府農業局從「創品牌」、「創產業」、「我就是品牌」及「民間創生品牌」四大方針著手，「創品牌」中的主力新北好茶、新北健康三寶、貢寮鮑與萬里蟹今年度的產值預估，更可望突破50億。

農業局長李玟說，萬里蟹品牌推動至今已有7年之久，從早期需要設置暫置池延長螃蟹壽命，減緩銷量不佳的困境，至今只要捕蟹船一靠岸，螃蟹立刻全數送至餐廳及漁夫市集販售，品牌的成功不僅為當地創造更多的經濟來源，也將更多漁二代帶回萬里，在當地漁民與市府共同努力下，萬里蟹品牌擁有許多異業合作的產品，並與知名飯店、超商結盟，讓民眾不用到萬里，一樣能品嚐萬里蟹，2018年預估的周邊產值收益更創下15億的新紀錄，今年拍攝完成的紀錄片，也將提送影展，讓更多人看見萬里蟹。

另外新北市政府推廣每周一次有機營養午餐，提升了有機蔬菜的產量，各縣市與中央的跟進，證實了國人對有機的認同。有機蔬菜產業鏈的形成，帶動有機截切廠等次產業的加入，由於對食品安全及保鮮的堅持，更推動了全程冷鏈運送物流，凡對有機蔬菜有需求的機構，只需要與新北果菜公司接洽，便能享受該全程全廠有機供應鏈的服務。

有機蔬菜的需求增加，帶動小農的供應，越來越多農民願意投入有機行列，因此市府開創一站式服務平台─返轉農學堂，輔導小農替自己的品牌行銷，讓農友能藉此機制學習並交流，同時市府也致力擴增販售產品的通路，包含2處農民直銷站、11處小農鮮舖及13處的農夫市集，並召開有機招商說明會，延攬潛在業者。

除了市府的推動，民間也有不少團體，例如：彩田米、藍鵲茶及新茶世代等，以友善耕作、永續農業等理念，發展自有品牌。

(中時 )

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