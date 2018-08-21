亞運》寶兒教練怒了！控訴3對3籃球賽程瞎搞

2018年08月21日 13:53 中時電子報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華男籃3對3球員在比賽場地練習。(楊哲宜提供)

看著中華男籃3對3教練楊哲宜的臉書怒吼，就知道雅加達-巨港亞運辦得有多瞎！「3對3籃球的技術委員大哥啊！賽程可以一改再改、改了又改嗎？到底是要球員怎麼調整，一下比賽一下不比，你們把這個比賽當在路邊鬥牛啊！」

也難怪向來給人好脾氣印象的「寶兒」楊哲宜如此生氣，因為亞運主辦單位20日因為馬爾地夫突然棄賽，只好把所有分組大幅調動，把中華隊的賽程從22日提前到21日舉行，卻在21日上午突然又告訴寶兒，賽程恢復原先版本了。

「原本昨晚的領隊會議，他們告訴我們改成今晚7點出戰C組的日本與卡達，卻在今天上午突然說恢復原本賽程，也就是變回明天下午3點迎戰B組的蒙古與南韓，現在到底是想怎樣，他們知道球員需要調整的嗎？」楊哲宜說。

其實這並非雅加達-巨港亞運首次出現這種詭異情況，像是先前官網始終不肯公布排球賽程，弄到19日開打當天才公布，甚至最誇張的是，男籃項目B組的阿拉伯聯合大公國臨時棄賽，他們乾脆就讓B組只剩伊朗、敘利亞兩隊。

如此一來等於伊朗與敘利亞還不用打預賽，就可直接宣告晉級男籃8強，結果A組與C組維持4隊，D組也有3隊，這種怪異到極點的賽程安排，恐怕也只有印尼官方想得出來，楊哲宜的怒氣，恐怕也只能淪為說說算了。

(中時電子報)