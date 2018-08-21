杜絕天空蜘蛛網　基市4年清近百噸纜線

過去基隆市區的纜線雜亂，宛如「天空蜘蛛網」般。（張穎齊攝）

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過去基隆市區的纜線雜亂，宛如「天空蜘蛛網」般，市府近4年來持續清整架空纜線約95公噸，成果豐碩。（張穎齊攝）

過去基隆市區的纜線雜亂，不僅妨礙市容，更有許多安全上的疑慮，宛如「天空蜘蛛網」般。市長林右昌表示，市府近4年來持續清整架空纜線約95公噸，長度約408公里，幾乎可以從基隆拉到屏東，成果非常豐碩，另外今年清整纜線一定會破100公噸，屆時讓基隆的天空及視野更加乾淨。

基隆市政府21日舉辦「看見基隆天際線」架空纜線清整計畫影片發布記者會，林右昌指出，他上任後推動纜線清理的工作，從主要幹道開始清整到巷弄，雖然無從統計全基隆市的廢棄纜線究竟有多少，但2015年啟動計畫後總共清整了1萬2140公斤。

「市府會持續執行，清整到全市的天際線都乾淨為止！」林右昌補充，2016年不僅拆除1萬3830公斤，更建立了標章制度，方便施工人員辨認，也利於日後管理；2017年因為區公所一同配合清整，數量更高達4萬9711公斤；至於今年截至7月底已清整了1萬8160公斤，歷年清整量合計近95公噸。

一名沈姓媽媽表示，這幾年看見了基隆城市景色的變化，越來越舒適、安全也更加的國際化，揮別過去基隆灰濛濛的景象，她認為這是個能夠讓孩子安心成長的城市，所以選擇婚後舉家搬回基隆；早餐店老闆林先生則說，市府將纜線清除、整理有助於在地觀光產業，還帶動了周邊商圈的經濟效益，也讓回鄉創業的他更有信心。

工務處長張元良表示，已經正在進行下一階段台電桿線地下化的推動，由工務處協助相關配電場設置地點的規畫及土地取得等作業，每公里約需2200萬元的下地費用，目前協調由台電公司負擔。

(中時 )

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