吳宗憲愛子吃定2年牢飯？律師這樣分析

因為在社群網站張貼不當言論引發喧然大波的藝人鹿希派(吳睿軒)，在父親吳宗憲(左)陪同下開記者會向大眾道歉。(粘耿豪攝)

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中時電子報

綜藝天王吳宗憲的兒子吳睿軒（藝名鹿希派），19日在私人IG放話「做炸彈炸北市府」，恐觸犯2年以下有期徒刑的恐嚇公眾罪，當晚就前往市刑大接受訊問並函送至士林地檢。不過律師林智群表示，恐嚇公眾罪的要件還有「致生危害於安全」，如果台北市政府員工聽到只是笑笑而已，此案不見得會成立。

吳睿軒在私人IG發文：「女友生病 要是沒好起來 我就做炸彈 炸台北市政府 全民賠罪！」，引發軒然大波，逼得吳宗憲帶著兒子出來開記者會滅火，不但痛罵兒子「愚蠢」，還當場幫鹿希派宣布退出演藝圈。

輿論方面，吳宗憲危機處理的算是漂亮；而在法律部分，也不見得有想像中慘。吳睿軒涉及的是《刑法》第151條恐嚇公眾罪，可判處2年以下有期徒刑。

律師林智群在臉書貼文指出，恐嚇公眾罪的要件除了「恐嚇行為」外，還需要「致生危害於安全」。

何謂「致生危害於安全」？林智群說，根據最高法院27年決議：刑法第三百零五條之罪，僅以受惡害之通知者心生畏懼而有不安全之感覺為已足，不以發生客觀上之危害為要件。

「也就是雖然不用到發生客觀危害才算，但至少要聽的人感到害怕有不安全的感覺才算～」

林智群分析，如果台北市政府員工聽到只是笑笑而已，不是很當真，沒有構成後面「致生危害於安全」要件的話，也不見得會成立恐嚇公眾罪的。

(中時電子報)

林智群律師（klaw)臉書

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