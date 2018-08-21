「投票指南」全都露！網：一點開台北市長參選人嚇壞

2018年08月21日 14:24 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

年底九合一選舉即將到來，為了避免選民盲投，燃點公民平台與零時政府g0v共同推出的「投票指南」網站已正式上線，揭露1200名參選人的過去作為，有網友表示「不查還好，一點開台北市長參選人的選項差點嚇壞」！

「投票指南」網站已正式上線，有網友點開台北市長選項才發現，竟然有13位參選人。(翻攝自投票指南網站)

有網友點開台北市長選項才發現，竟然有13位參選人。(翻攝自投票指南網站)

「投票指南」網站利用政府公開資訊，集結這次參選的超過1200名參選人資料，同時整理現任參選人針對過去提案的投票意向，包括軍人年改、核四等爭議較大的議題，都能在網站中找到各參選人的政治態度。

進入網站後要先選擇要查詢縣市長還是議員，有網友在社群網站指出，「不查還好，一查才發現台北市長參選人竟然夯不啷噹有13位！」一點開差點嚇壞。由於每位參選人都有詳細介紹，有網友以現任台北市長柯文哲為實測，發現網頁篇幅超長，網友結論是「滑到手很痠，自己點進去看…」。

(中時電子報)