扯！北市年花5000萬美化後巷 被民眾裝鐵門當私人儲藏室

2018年08月21日 14:38 中時 陳燕珩

景華街84號後巷美化後，被民眾堆滿雜物，反而變醜。（潘懷宗議員研究室提供）

南港區興華路129號後巷原本設計成跳格子童趣圖案，如今卻停放機車、堆放雜物，完全不見美化痕跡。（潘懷宗議員研究室提供）

北市衛工處每年平均編列4800萬預算辦理後巷美化工程，但議員潘懷宗發現，巷道美化過後，竟有民眾圍起鐵欄杆堆放私人雜物，甚至作為停車空間，巷子反而愈變愈醜，他抨擊市府只撒錢卻不管理，浪費大筆公帑淪為替私人裝修，實在很誇張；對此，衛工處表示會加強管理。

潘懷宗21日在議會質詢指出，衛工處推動後巷美化工程，聲稱可以改善環境、美化市容，還能推廣接管汙水管，2015年至今共完成457條後巷美化，預算總額高達1.92億，但完工後就擺爛不管，導致民眾隨意停放機車，在後巷堆滿雜物、清洗物品，根本無法通行。

他現場秀出照片，文山區景華街84號後巷美化完，竟被民眾加裝鐵門封死，當成自家儲藏室；景華街82巷2弄1號後巷也堆放許多花盆，施作僅1年就出現凹洞積水；另外南港區興華路129號後巷，原本設計成跳格子童趣圖案，現在卻堆滿雜物，完全不見美化痕跡。

潘懷宗說，後巷美化目的是推廣接管，但近4年美化457條後巷，有配合汙水管接管的只有126條，占不到3成。他質疑，市府隨便就花大錢幫民眾美化，弄好變成私人倉庫，讓民眾隨意架設欄杆、堆放雜物，美化不成反倒愈變愈醜，這像話嗎？他要求市府加強管理，否則1年5000萬預算「給不下去」。

對此，工務局副局長兼衛工處長張郁慧表示，巷道美化後需維持75公分寬度，民眾圍鐵柵欄是不對的，後續會去處理，至於美化後的維管主要是區公所和理辦公室負責，管理部分確實需要加強；建管處長張明森則說，民眾加裝欄杆屬於違建，會馬上查報處理。

(中時 )