最美記者撞見男友下身「有人頭在晃」 小三這樣說她相信了

2018年08月21日 14:41 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

楊皓如撞見男友鼠蹊部有人頭在晃。(圖／翻攝自youtube)

小三辯綁鞋鞋帶，楊皓如信了。(圖／翻攝自youtube)

名嘴楊皓如過去有「最美記者」稱號，後來轉戰演藝圈，靠著言詞犀利上遍不少綜藝節目，雖然工作上給人強勢形象，不過碰到感情仍會昏頭，近日她上節目透露，曾撞見男友偷吃，但她卻相信對方，沒想到「最危險的人在身邊」，現在想起來都覺得自己蠢。

楊皓如在《小明星大跟班》中分享悲慘舊情人故事，她透露在當記者時，有過一段辦公室戀情，當時男友常說要加班，她想到對方很辛苦，某天半夜買了鹹酥雞去公司，結果到了卻沒半個人，更誇張的是，有次她去上廁所，發現男友就站在走廊角落，鼠蹊部有個人頭在左右晃，走過去了解情況，女方竟解釋她在幫忙「綁鞋帶」，而楊皓如就相信了。

她也解釋為什麼會相信，因為女方是造型師，所以習慣看到蝴蝶結歪了會主動糾正，是公司同事最後看不下去，罵她怎麼這麼笨，表示男友和女造型師早就在一起很久，常常下班就會和同事在停車場聊天喝酒，喝到一半時，兩人會悄悄離開，回來後女方裙子是歪的，濃妝變淡妝，換男方嘴唇是紅的。

楊皓如聽完立馬去找男友理論，沒想到他直接承認，痛哭下跪解釋是小三勾引他，楊皓如轉而去找女造型師，沒想到對方要她別擔心，因為她根本沒想要介入，還說雖然有發生關係，但「不過就是一次」，因為她都要結婚了，會發生關係只是「婚前紓壓」，她沒有想和她男友在一起，之後她真的發喜帖給同事，楊皓如也透露當事人還在圈內，她常會碰到，讓現場來賓聽了都很驚訝。

(中時電子報)