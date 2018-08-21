斷交薩國留台生何去何從？ 學校：就算幫他找到錢也會走人

2018年08月21日 15:00 旺報 簡立欣

薩爾瓦多驚傳與我斷交！這已經是蔡政府任內第5個邦交國與我斷交。有學校表示，根據往例，斷交後的國家若有留台學生，即使幫他找到錢，他也不會留下來，而是會聽從該國政府指示，打包回府；而且據了解過去兩年斷交國的學生最後全都會轉到對岸去。學校說：「很心痛，但是只能放手看著他走，大家好聚好散。」

一位不願具名的私校主管表示，現在每逢斷交，政府和學校的官方說法都是「尊重學生意願，就算沒獎學金也會幫學生找錢」；但事實上除了自費生會留下來，根據過去經驗，拿獎學金的學生就算找到錢他們也不會留在台灣，因為獎學金是政府跟政府之間的關係，兩國既然斷交，該國學生也只好聽從國家的指揮，打包回府。

這位私校主管表示，據了解，過去兩年斷交國的學生，最後全都會轉到對岸大學去，「對岸一定收！而且我們給多少獎學金，他們加倍給，」因為斷交和建交是政府之間的行為，所以學生都會遵照國家的安排。

他表示，雖然匆忙斷交，但該國學生也不能屁股拍拍就走，學校還得幫他們處理宿舍東西、在校成績單，以利他們在大陸大學繼續就讀，而不用從頭念起；有些碩博士生或是大學高年級學生跟老師有合作的研究案，也只能通通擱置。

「會不會痛？學校當然會痛！但這也不是我們能控制的。」這位私校主管表示，不可能因為過去兩年斷交多個國家，以後就不收邦交國學生，因為這是國家政策，怎麼能夠不配合？但說斷就斷也只能放手看著他走，大家好聚好散。

他表示，學校不允許老師學生因為斷交就對特定國家或是對陸生有情緒性反應，雖說「大人吵架，小孩遭殃」，但大學應該秉持學術中立、應該關愛學生，學校能做的就是維持校園寧靜，並協助資料順利轉移，讓人家留下對台灣美好印象，感謝學校保護他們。

這位主管直言，如果今天情況相反，是台灣搶了大陸的邦交國，大陸一定把斷交國學生掃地出門；台灣不這麼做就是因為我們還是有仁義道德。他表示雖然一旦碰到斷交事件，心情很難過，但還是要振作起來。

(旺報 )