平價新品牌「香現烤工坊」全台積極展店

2018年08月21日 15:05 工商 曾麗芳

「香現烤工坊」台中市松竹店近日新開幕。（圖／曾麗芳）

迎接中秋節到來，「香現烤工坊」推出菠蘿蛋黃酥，每日限量300顆。（圖／曾麗芳）

冰火可頌是夏季限定麵包，推出後頗受好評。（圖／曾麗芳）

主打現烤、平價烘焙新品牌「香現烤工坊」近日一口氣在台中市松竹北路、台中市中清路與新北市樹林區連開3家店。在創辦人鄭淵斌力邀下，曾任台北貴婦麵包店「克麗蒙汀」主廚、專職訓練國家級比賽選手的烘焙教練馬壽山加入烘焙團隊，擔任「香現烤工坊」顧問。

「香現烤工坊」為歡慶新開幕，每個麵包折扣後售價約在20至40多元。自開賣以來，每天吸引消費者排隊選購；台中松竹店位於社區內，就有不少顧客是社區居民！

「香現烤工坊」創辦人鄭淵斌表示，該品牌以菠蘿、丹麥二大系列產品為主力，菠蘿除了原味外，還有紅豆、芋頭、奶酥、乳酪等口味；丹麥系列則以招牌牛奶棒為主，另有地瓜酥、冰火可頌等口味；除了二大系列產品，加上法國香蒜、黃金牛角等，每天約有30多款麵包可供消費者選擇。

其中，店內最熱銷的是「牛奶棒」，做法十分繁複，屬於可頌麵包體，採低溫發酵、三進三出冷凍，且至少耗時3天製成的牛奶棒，因為費工加上真材實料，才能有別於一般速成麵包，吃起來不會冒胃酸，且奶香味濃郁、香Q美味。

菠蘿的做法同樣繁複，也是三進三出冷凍才算完工。包上菠蘿皮的麵團送入冷凍，隔日取出後醒發才能進烤箱。每一個看起來不起眼的動作，都是經驗累積成的美味！

每天早上9點開始現烤麵包，隨著烤爐溫度上升，麵包香氣隨之飄散出去，大批消費者跟著聞香上門！因為主打現烤，每小時都有麵包出爐，因此到消費者手中的麵包，都是熱呼呼的。

迎接中秋節的到來，店家推出討喜又美味的「菠蘿蛋黃酥」，以菠蘿外皮取代一般蛋皮的蛋黃酥，更添鬆軟口感，且奶味濃郁、香氣逼人！每日限量300顆，每人限購6顆的菠蘿蛋黃酥，定價60元，開幕期間打75折、以每顆45元優惠價供應。

(工商 )