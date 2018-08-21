亞運》擊敗強敵伊朗 卡巴迪強勢進四強首次奪牌

2018年08月21日 14:59 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

2018年雅加達─巨港亞運女子卡巴迪賽事，中華隊21日以22比18擊敗上屆銀牌伊朗，強勢晉級4強，至少進帳一面獎牌。中華民國卡巴迪協會理事長黃忠仁表示，這是協會成立以來最重要的一場勝利，也證實了這項運動能在台灣深根發展。

中華隊首戰43比28大勝孟加拉，次役16比20不敵南韓，21日在背水一戰中，面對強敵伊朗，女將們毫無畏懼的拚命搶攻，而且防守上又做得滴水不漏，最終以4分之差險勝，賽後全隊衝進場內擁抱，見證了歷史性的一刻。

中華女子卡巴迪隊擊敗伊朗，順利晉級四強，有機會在23日的比賽爭奪決賽門票。(中華民國卡巴迪協會提供)

中華隊在分組預賽戰績2勝1敗與伊朗、南韓相同，但南韓首戰輸伊朗26分，因此關鍵最終戰必須贏孟加拉37分，才有機會晉級4強，但南韓以52比25痛宰孟國，在比較對戰得失分後，只能眼睜睜看著中華和伊朗晉級4強。

中華隊2010年廣州亞運首次參賽，可惜並列第五收場，此次再次出兵雅加達，收到甜美果實。10年前成立中華民國卡巴迪協會的首任理事長黃忠仁，堪稱是台灣卡巴迪之父，從完全沒有選手到如今國際賽開花結果。

黃忠仁笑得合不攏嘴表示，十年來的辛苦總算有了好成績，但一路走來的辛苦鮮少人知道，希望各縣市能全力推動這項運動，明年桃園全運會就能看到遍地開花的成效。

總教練羅佳偉說，再次創造歷史！恭喜中華台北卡巴迪女子隊擊敗上屆銀牌隊伍伊朗，謝謝每一位選手，大家的付出跟努力才會有今天的結果。

(中時電子報)