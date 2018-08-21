花蓮知卡宣綠森林公園 入園破去年12萬5千人紀錄

2018年08月21日 15:04 中時 范振和

花蓮縣知卡宣親水公園擁有大型造浪池，可讓民眾清涼一夏。（范振和攝）

吉卡宣綠森林親水公園有甕牆小徑，漫步其間，自在怡人。（范振和攝）

花蓮縣知卡宣綠森林親水公園今年用心擴充規畫，7月1日開幕至今，每天吸納大批遊客，現已突破14萬人次，遠遠超越去年12萬5千人次紀錄，人數仍持續增加中。

知卡宣綠森林親水公園活動邁入第4個年頭，經縣府用心規劃擴充，目前擁有兒童池、造浪池、幼幼池、滑道池、雨林池及漂漂河等六大主題區，也有水槍、水傘、打瀨浴與水遊具等各種互動式遊樂設備，適合不同年齡層的朋友一同戲水。

除了親水設施外，為滿足遊客需求，縣府今年也重新整修更衣室與廁所，增設親子廁所與哺乳室，提升對幼兒照顧的便利性，也修繕屋頂裝設隔熱板，解決悶熱事宜，另外，配合遊客使用習慣，增設簡易盥洗設備，提供全方位的服務。

縣府農業處長羅文龍指出，知卡宣公園已成全國知名景點，不少人到花蓮觀光列為重要造訪行程之一，縣府致力於打造公園戲水設施，主要是讓民眾在暑期有個安全戲水的場域，減少前往海域或溪河發生憾事機率。

常帶著孫子前往戲水的吳先生反映，知卡宣現場不僅有30多名救生人員守護，設施與水質也都經過嚴格檢驗，讓孩子們能玩得開心，他就近在樹蔭下納涼，自然放心。

知卡宣戲水區免費放開至8月26日，每天上午9時30分至12時、下午1時30分至5時30分，羅文龍籲請民眾保持最後戲水良機，但入池前請務必穿戴泳裝及泳帽，未滿6歲孩童入池時，家長應全程陪同，安全地清涼一夏。

(中時 )