台薩斷交 韓國瑜憂國際貿易恐更被邊緣化

2018年08月21日 15:10 中時 李義

台薩斷交，藍綠高雄市長參選人表示看法，陳其邁呼籲，團結一致，國民黨應與台灣站在一起；韓國瑜則憂心，台灣國際貿易可能更加被邊緣化。

陳其邁表示，蔡總統上任以來，只要台灣走出去，中國就會不擇手段的壓縮台灣的國際空間。而每遇中國打壓，國民黨就要求蔡總統對斷交道歉，令人遺憾。國人應團結一致憾，外交不分藍綠，國民黨應與台灣人民站在一起，團結一致對外，不應做政治操作。

陳其邁表示，蔡總統身為主權國家的民選總統，本來就有拓展外交空間的責任。帶領台灣走出去，這是總統的責任與義務。

陳其邁說，中國的施壓不會停止，面對困境，台灣要團結，不要退縮及一致對外。外交是全體國民的事，不應有藍綠之分，國民黨應與台灣站在一起，而不是砲口對內，做政治操作。

韓國瑜表示，大陸持續打壓，台灣的國際外交空間將日益受限，而隨著中國大陸經濟的崛起，台灣的國際貿易可能更加被邊緣化，因此，他特地重申「南南合作」及高雄市推動國際化的重要性與迫切性，高雄市需要新經濟區域合作以及新的國際觀，才能夠為將來的經濟發展殺出一條活路。

韓國瑜說，「南南合作」是台灣南部縣市必須加強與中國大陸南部、東南亞國家的經貿關係，這些地區的城市並必須定期舉行「城市論壇」。也就是，透過「南南合作」，高雄市將可以展開更活絡的城市外交，不斷為企業廠商、農、漁民尋找商機。

韓國瑜強調，台灣是海島型國家，外貿是最重要的生存管道，隨著日益困難的國際局勢，台灣的國際貿易將可能更加被邊緣化，可以預見，一個舊思維的市長絕對無法帶領高雄市開創經濟發展的新局。

(中時 )