登革熱疫情往中部蔓延 北、中案例都去過「開心農場」

疾管署副署長羅一鈞呼籲，民眾應將儲水容器加蓋。（鄭郁蓁攝）

友善列印
中時

登革熱疫情北部、中部兩地近日病例不斷。繼昨新莊、台中各現1例本土登革熱病例之後，疾管署今（21）日再公布國內新增3例本土登革熱病例，分別為台中市2例、新北市1例，且台中另有3名疑似個案，仍在檢驗中，值得注意的是，這次公布病例都跟「菜園」活動脫不了關係，新北市新莊區瓊林里有機菜園和台中的開心農場皆已封園，暫停對外開放，全面除蚊，直到疫情解除

衛生福利部疾管署疫情中心主任劉定萍表示，台中市昨天出現2年來首例本土登革熱病例，今天再新增2例病例，分別是台中市大里區的60多歲女性以及烏日區19歲女性，均為第一型登革熱。且大里區個案平時活動為住家和大里區東昇里某「開心農場」種菜。

此外，除了這次確診的大里區個案，另有3名個案也有東昇里菜園活動史，一旦明日確診，就是一起群聚感染事件。

疾管署副署長羅一鈞表示，地方前往該開心農場檢驗80個積水容器，其中46個呈現陽性，現在該菜園已封閉，預期可以控制疫情。

新北市新莊區的登革熱群聚感染，截至昨天已累計達12名病例，今天新增的第13名個案是家住自立里的50多歲男性，平時經常到瓊林里的有機菜園種菜，和群聚感染中的第九名個案在同一個菜園活動，研判本個案與瓊林里群聚案相關。

劉定萍說，該有機農園8月12日已封園，暫停對外開放，並由新北市連續多日噴藥、清除孳生源並邀請專家入園複查，園區內病媒蚊指數已大幅下降。

新莊地區登革熱群聚感染，以瓊林里8例最多，其次是興漢里2例，建安里、海山里、自立里各1例；第一波共有3人感染、第二波共7人，這次的第三波疫情也已出現第3名個案，不排除未來幾天還會出現確診個案。

疾管署副署長羅一鈞解釋，登革熱疫情之所以會延燒到第三波，主要是社區當中還有孳生源死角，例如菜園、天溝、防火巷等等，但熱區已回到瓊林里，並沒有再往其他里別擴散。

(中時 )

平價新品牌「香現烤工坊」全台積… 網友公認「最敷衍」用語！女生說…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。