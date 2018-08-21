登革熱疫情往中部蔓延 北、中案例都去過「開心農場」

2018年08月21日 15:12 中時 鄭郁蓁

登革熱疫情北部、中部兩地近日病例不斷。繼昨新莊、台中各現1例本土登革熱病例之後，疾管署今（21）日再公布國內新增3例本土登革熱病例，分別為台中市2例、新北市1例，且台中另有3名疑似個案，仍在檢驗中，值得注意的是，這次公布病例都跟「菜園」活動脫不了關係，新北市新莊區瓊林里有機菜園和台中的開心農場皆已封園，暫停對外開放，全面除蚊，直到疫情解除

衛生福利部疾管署疫情中心主任劉定萍表示，台中市昨天出現2年來首例本土登革熱病例，今天再新增2例病例，分別是台中市大里區的60多歲女性以及烏日區19歲女性，均為第一型登革熱。且大里區個案平時活動為住家和大里區東昇里某「開心農場」種菜。

此外，除了這次確診的大里區個案，另有3名個案也有東昇里菜園活動史，一旦明日確診，就是一起群聚感染事件。

疾管署副署長羅一鈞表示，地方前往該開心農場檢驗80個積水容器，其中46個呈現陽性，現在該菜園已封閉，預期可以控制疫情。

新北市新莊區的登革熱群聚感染，截至昨天已累計達12名病例，今天新增的第13名個案是家住自立里的50多歲男性，平時經常到瓊林里的有機菜園種菜，和群聚感染中的第九名個案在同一個菜園活動，研判本個案與瓊林里群聚案相關。

劉定萍說，該有機農園8月12日已封園，暫停對外開放，並由新北市連續多日噴藥、清除孳生源並邀請專家入園複查，園區內病媒蚊指數已大幅下降。

新莊地區登革熱群聚感染，以瓊林里8例最多，其次是興漢里2例，建安里、海山里、自立里各1例；第一波共有3人感染、第二波共7人，這次的第三波疫情也已出現第3名個案，不排除未來幾天還會出現確診個案。

疾管署副署長羅一鈞解釋，登革熱疫情之所以會延燒到第三波，主要是社區當中還有孳生源死角，例如菜園、天溝、防火巷等等，但熱區已回到瓊林里，並沒有再往其他里別擴散。

(中時 )