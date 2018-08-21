台中反賄選 送出百隻手作卡哇伊幸福狗

2018年08月21日 15:08 中時 陳淑芬

台中地檢署反賄選活動記者會，與會人士呼籲全民反賄選。（陳淑芬攝）

「台中反賄選，幸福go！」活動將舉辦網路及廣播有獎徵答送百隻「幸福狗」，記者會中先暖身，台中地檢署檢察長張宏謀（右）贈出「幸福狗」好禮。（陳淑芬攝）

「台中反賄選，幸福go！」台中地檢署21日舉辦反賄選活動記者會，與會人士呼籲全民反賄選，不買票、不賣票、勇於舉發賄選，選賢與能「帶來幸福」，並邀請偶劇團演出反賄選行動劇，主辦單位將在網路及廣播推出反賄選徵答活動，抽獎送出百隻手作的卡哇伊「幸福狗」。

台中地檢署結合正聲廣播公司台中廣播電台舉辦「反賄選廣播有獎徵答」活動，在大墩文化中心舉辦記者會，台中高分檢檢察長謝榮盛及台中地檢署檢察長張宏謀等人與會呼籲反賄選，並邀請「無獨有偶工作室劇團」演出反賄選童劇，生動有趣地宣導反賄選。

張宏謀指出，今年生肖是狗年，透過反賄選活動讓全民有深刻的反賄選理念，選出適當的人為民眾謀福利，創造幸福的生活，不但自己不要賣票，發現有金錢、利益或暴力影響選舉都可舉發，檢警調一定全力偵辦，盼買票不要再發生。

謝榮盛則呼籲候選人清白參選，賄選就算當選，檢方也會提起當選無效之訴，103年台中市議員選舉有63人當選，其中，4人經檢方提起當選無效已確定；同年全國有賄選案169件，175人涉案，其中，已142人當選無效確定，呼籲全民共同維持純淨選舉空間。

(中時 )