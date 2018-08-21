楊昆弼亞運奪金 彰化縣長魏明谷楊家貼紅榜

2018年08月21日 17:17 中時 鐘武達

楊昆弼的媽媽高明雪向魏明谷等人展示楊昆弼近年來征戰國內外拿到的獎牌。（鐘武達攝）

「金」厲害！2018亞洲運動會，來自彰化縣的中華隊選手楊昆弼在不定向飛靶項目勇奪金牌，縣長魏明谷21日專程到二水鄉楊家貼紅榜 ，大讚楊昆弼是台灣之光，將有機會獲聘為彰化縣的專業教練訓練人才，繼續為彰化爭取最高榮耀。

楊家賀客盈門，除了魏明谷，還有立委陳素月、縣議員許書維、蕭淑芬、蕭如意、鄉長鄭蒼陽、前立委蕭景田以及親友團，現場「台灣之光」、「彰化之光」、「二水之光」呼聲不絕於耳，很熱鬧。

楊昆弼的父親楊昭奮、媽媽高明雪與教練蕭政文，都對昆弼在亞運的表現很激賞，楊昭奮更透露，昆弼4歲就開始拿BB槍，逛夜市就愛玩射擊遊戲，都滿靶，正式接觸射擊是在小學5年級，平常訓練沒有假日。他的育子之道是「如果小孩有興趣，就會盡量栽培」。

魏明谷表示，20歲的楊昆弼，18歲就成為里約奧運中華隊最年輕國手，一路走來國內外獲獎無數。而縣府關心選手的體育生涯與就業發展，在選手為彰化縣奪金得牌後，將提供就業輔導與就業機會，全方位栽培、照顧選手的成長，共創彰化縣體壇榮耀。

楊昭奮說，楊昆弼有這樣的成績，要特別感謝教練蕭政文的栽培，昆弼6月在青年世界盃拿到銀牌，這次亞運又獲金牌，未來目標將放在2020年東京奧運，希望能實現。

(中時 )