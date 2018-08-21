陸籍銷售員於加州遭綁架 FBI懸賞77萬協尋

2018年08月21日 15:10 中時電子報 李靖棠

據美國有線新聞網（CNN）報導，美國聯邦調查局（FBI）今日表示，一名來自大陸四川、目前在加州工作的28歲廖姓男子疑遭綁架，迄今已失蹤達5個星期之久，局內尋求各界的協尋，並懸賞25,000美元（約76.7萬台幣）的獎金，希望能讓該名男子平安歸來。

聯邦調查局探員科爾（Gene Kowel）表示，「失蹤男子名為廖若晨（Tony Liao Ruochen，音譯），中國公民、平時居住於洛杉磯郊區，目前在加州高級車行工作，主要經手如賓利（Bentleys）豪華轎車的買賣。於上月16日被目擊者發現，他在聖蓋博市（San Gabriel）附近、被3名男子架入一輛黑色車輛後帶走，從此下落不明至今。調查局與當地警方已確認是綁架案，疑似因為涉入商業糾紛導致。」

.@FBILosAngeles is offering a reward of up to $25K for information leading to the recovery of Ruochen "Tony" Liao, who was kidnapped on July 16, 2018, in San Gabriel, California. If you have info, please contact your local #FBI or embassy. https://t.co/UKRv2IyFL0 pic.twitter.com/2Foo4PV7eY — FBI (@FBI) 2018年8月20日

據目擊者描述發現、三名綁匪中有一人被認出，是名名為「大衛」（David）、約有182.8公分高的35至40歲大陸中年男子，短髮與中文口音、讓他被斷定與廖若晨同樣來自大陸。事實上，綁匪已向廖在大陸的家人索取200萬美元（約6,135.6萬台幣）的贖金，但其家屬並未遵照「指示」付款，而聯邦調查局也已全面展開地毯式搜查，希望各方一同提供線索、讓廖男平安回家。

除了調查局的2.5萬美元（約76.7萬台幣）獎金外，心急如焚的廖家家人也表示，將提供15萬美元（約460.2萬台幣）懸賞，希望讓他們的兒子能平安歸來。如有相關資訊，可直接去電聯繫+1-(310) 477-6565、或向您最近的美國大使館、領事館或代表處聯繫。

(中時電子報)