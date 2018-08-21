陸美貿易談判在即 川普：不期待！

2018年08月21日 15:22 中時 王嘉源

據德國之聲中文網21日報導，美國總統川普20日在白宮接受路透專訪時表示，對於陸美貿易下一輪談判期望不高。他說：「我不期待會有什麼結果。」他還表示，談判沒有「時間表」，強調「我跟他們一樣，都是做長線的。」

美陸第四輪貿易談判將於8月22日和23日在華府舉行，大陸商務部副部長王受文帶領陸方代表團赴美，將與美國財政部負責國際事務的副部長馬爾珀斯 （David Malpass）領導的代表團會談。23日正好是互課關稅的原定日期。陸美雙方近期宣布互課160億關稅，一旦23日正式實施，雙方總關稅將來到500億。

川普在專訪中提到，在北韓談判議題上，大陸一開始很幫忙，但是因為貿易衝突而轉趨冷淡。他還說大陸和歐洲操縱匯率以因應貿易戰，但自己仍有信心「會贏」。

《華爾街日報》報導說，陸美雙方舉行談判是為了安排川普和大陸國家主席習近平11月的峰會，先行降低衝突。

然而，儘管美陸將開始舉行新一輪旨在解決貿易爭端的談判，川普政府不顧美國商界的普遍反對，本周繼續推進對將近半數大陸進口商品加徵關稅的計劃。

《華爾街日報》21日指出，川普政府一方面致力於對價值2000億美元的大陸商品加徵關稅，而另一方面重啟旨在取消關稅的談判。這凸顯出川普政府內部的意見分歧，美國財政部的談判代表奉上一根胡蘿蔔，美國貿易代表辦公室則揮起威脅的大棒，了解政府內部討論情況的人士稱，雙方都得到了川普總統的認可。

其中一名密切關注相關討論的人士表示：「川普是一個生意人。」該人士稱，除非大陸拿出具體方案，否則川普會一直向大陸施壓。

川普政府提出繼續對價值2000億的大陸商品課徵高達25％的關稅，華府自20日開始舉行為期6天的公開聽證會。德國之聲中文網報導說，過去的關稅都鎖定大陸工業機械、電子元件等中間產品。然而，這次價值2000億美元商品關稅針對的目標是大陸海鮮、傢俱和照明產品、輪胎、化學品、塑料、自行車和嬰兒汽車座椅。如果在9月底如期實施，數千種消費品可能會直接受到高關稅影響。

美國婚禮和舞會產業協會主席斯蒂芬·朗（Stephen Lang）說:「如果真的課稅，我們就無法在美國製作婚紗和舞會禮服。沒有人會願意做這項工作。我找不到會做手工釘珠的人。如果真有選擇可以不在中國做生意，全世界都會這麼做。」她認為美國早就失去產品製造能力。一旦實施關稅，價格就會上漲，銷售額下降，導致美國分銷和零售業務成本上升。

一位來自麻州運動服裝公司的副總裁詹姆斯·戴（James Day）說:「大多數消費者無法或不會為球帽支付25％以上的費用。如果關稅增加，我們的營業額將會停滯或完全下滑。」他表示公司銷售的頭飾主要是在大陸製造的，擁有持牌專業和大學體育團隊標誌，從未有過大陸製造商盜竊智慧財產權的投訴。

美國商會在聽證會的書面證詞中表示，「美國貿易代表辦公室提出的額外2000億美元中國進口產品的關稅，大幅擴大了對美國消費者、工人、企業和經濟的危害。」

商業遊說團體表示，川普政府缺乏一個「連貫的戰略」來解決大陸盜竊智慧財產權和其他有害貿易行為的問題，並呼籲與北京進行「嚴肅討論」。

銷售自行車和零部件的公司則警告，每年在美國銷售的1800萬輛自行車中，有94％將面臨大幅關稅而提高成本。這會導致頭盔和其他安全裝備的使用減少，間接導致意外增加。

德國之聲中文網報導說，在向美國貿易代表辦公室提交的1400多份書面評論中，大多數企業認為關稅會對萬聖節服裝、聖誕燈、核燃料投入等產品造成傷害、提高成本。但也有少數人贊同這項作法，並要求將其擴展到其他產品。

兒童用品公司代表表示，關稅將對美國父母，以及最重要的美國兒童的安全產生直接的負面影響。因為高價新品可能促使更多的父母親在二手市場上購買汽車座椅、鞦韆和其他兒童產品。

百年棺材公司總裁道格拉斯（Douglas Chen）說，他位於德州的公司完全依賴大陸製造的棺材，關稅將導致「巨大的損失」。

網路公司，包括臉書、亞馬遜和Google母公司Alphabet也跳出來反對。

(中時 )