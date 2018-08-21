MLB》老球星們不滿：現在的球賽真難看！

白襪二壘手蒙卡德吞下本季第175次三振。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報

名人堂投手葛沙基(Rich Gossage)又開砲了，他再度批評現在的球賽有夠難看。「我本來還有在看的，但是現今的球賽讓我看不下去。比賽的巨大轉變令人痛心，因為改得很爛。」

另一位名人堂投手沙頓(Don Sutton)說：「現在就是拚全壘打、拚三振，先發投手只求撐5局下班。」老球星認為這樣的賭博式風格太過頭了，球員不在乎打擊率而猛揮大棒，投手狂飆火球想奪三振。

馬林魚陳偉殷有幾場投得很好，但常投不滿6局就被換下，這並非教練針對他，而是聯盟共同的現象。名人堂教練考克斯(Bobby Cox)說：「你們去看看先發投手數據，幾乎每個人都只能投5.1局。」

先發投手用球太多太猛，導致局數投不長，一場比賽出動七八個投手也不罕見。在攻擊戰術方面，像以往那樣逐壘推進的打法亦日漸被淘汰。打帶跑、盜壘戰術的次數迅速減少。

目前每個打席大約有31.6%的打者無法把球打出去，也就是三振、保送、觸身球，根本就沒有play，這也是大聯盟主席正在憂心的問題。

本季全聯盟平均打擊率0.248，是自美聯引入指定打擊制度(1972年)以來最差的成績。《華爾街日報》指出，今年開季時(4月份)還出現一個恐怖的數據，也就是全聯盟的總三振數首次超越安打數，是史上頭一遭，這樣的比賽怎麼會好看呢？

(中時電子報)

亞運》擊敗強敵伊朗 卡巴迪強勢… 亞運》卡巴迪如同老鷹抓小雞 強…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。