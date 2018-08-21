MLB》老球星們不滿：現在的球賽真難看！

2018年08月21日 15:27 中時電子報 盧品青

名人堂投手葛沙基(Rich Gossage)又開砲了，他再度批評現在的球賽有夠難看。「我本來還有在看的，但是現今的球賽讓我看不下去。比賽的巨大轉變令人痛心，因為改得很爛。」

另一位名人堂投手沙頓(Don Sutton)說：「現在就是拚全壘打、拚三振，先發投手只求撐5局下班。」老球星認為這樣的賭博式風格太過頭了，球員不在乎打擊率而猛揮大棒，投手狂飆火球想奪三振。

馬林魚陳偉殷有幾場投得很好，但常投不滿6局就被換下，這並非教練針對他，而是聯盟共同的現象。名人堂教練考克斯(Bobby Cox)說：「你們去看看先發投手數據，幾乎每個人都只能投5.1局。」

先發投手用球太多太猛，導致局數投不長，一場比賽出動七八個投手也不罕見。在攻擊戰術方面，像以往那樣逐壘推進的打法亦日漸被淘汰。打帶跑、盜壘戰術的次數迅速減少。

目前每個打席大約有31.6%的打者無法把球打出去，也就是三振、保送、觸身球，根本就沒有play，這也是大聯盟主席正在憂心的問題。

本季全聯盟平均打擊率0.248，是自美聯引入指定打擊制度(1972年)以來最差的成績。《華爾街日報》指出，今年開季時(4月份)還出現一個恐怖的數據，也就是全聯盟的總三振數首次超越安打數，是史上頭一遭，這樣的比賽怎麼會好看呢？

(中時電子報)