21歲憂鬱媽虐死2歲兒 二審重判8年

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有憂鬱情緒的21歲林姓母親，去年對年僅2歲的兒子甩巴掌、拿衣架猛毆，造成兒子罰站時突然兩眼無神昏倒送醫不治，一審依對兒童犯傷害致死等罪共判6年6月徒刑，但上訴後，高雄高分院認定林女的憂鬱情緒，能尋求其他解決管道，卻出氣孩子身上，改重判8年，仍可上訴。

判決指出，2歲男童出生不久即由高市府社會局安置，林女去年2月才接回，並與鍾姓丈夫、次子同住；林女長期處於憂鬱情緒，曾自我傷害，情緒及衝動控制不佳，另男童因腦部有舊挫傷，被診斷發展遲緩且有智能障礙，而林女常認為男童頑皮不服管教。

去年4月間疑似兒子洗澡後吵鬧，林女徒手甩巴掌4、5下，並拿鐵製衣架毆打他額頭、腹部、臀部等瘀傷，造成延遲性硬膜下出血及蛛網膜下腔出血，4月16日下午她叫兒子罰站時，兒子突然向後傾倒，林女雖立即報警，兒子仍在隔天宣告不治。

一審依2個傷害罪、1個傷害致死罪共判6年6月徒刑，檢方、林女均提上訴；二審合議庭認為，林女雖符自首條件、且長期處於憂鬱情緒辨識能力有降低，但相較年僅2歲兒子的保護自我能力，林女並非不能就自己問題尋求解決之道，卻不顧親情並逾越正當管教方式，無視對兒子發育成長的重要性，惡性實屬重大，不該輕判。

(中時 )

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