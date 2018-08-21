網友公認「最敷衍」用語！女生說了=句點你

2018年08月21日 15:21 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

跟女生聊天的時候，男生最害怕聽到哪一句話呢？時下許多流行用語，雖然表面上聽起來很無害，但背後可能暗藏了某些含意。有網友在PTT上發問「為何女生聊天喜歡說〝傻眼〞〝真的〞，是不是沒了這兩個詞女生就不會聊天了？」當女生這麼說的時候，到底是代表什麼意思呢？

這個疑問讓不少網友覺得有感，很多網友都認為，女生這樣說的意思，就是不想再聊下去，所以才會用一種贊同又有點敷衍的回答，網友紛紛解釋「只是想句點你，不想跟你聊而已」、「結束話題啊 不然勒」、「因為不知道怎麼接話了啊」、「就不想跟你聊咩…傻眼」；不過也有人認為就只是連接詞而已，沒有什麼特別意義。

至於常用的敷衍詞還有哪些？網友則公認最敷衍的其實是「好喔！」，網友覺得「好喔」連用在工作上都很敷衍，「真的很想句點對方的時候就會說好喔，再不懂就直接已讀不回」。有網友解讀，好聽一點的意思是「嗯嗯」，講白一點就是「麥吵、閉嘴！」。

對於現在不分男女老少，大家常把「好喔」掛在嘴邊，引起好奇「一直聽到『好喔』，到底是哪年出現這詞的？」有網友回應「好像是從郭雪芙跟炎亞倫的偶像劇開始的」，在好一字後加上喔，以表示對於你的回覆認為是OK的，但是僅止於淺聊的階段，該給你句點時使用。還有網友笑說，其實這些詞大概就跟女生說「我去洗澡喔～」，然後洗了一年再也沒有出現是相同意思吧？

(中時電子報)