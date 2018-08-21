半年內斷交3國是小英魔咒？葉毓蘭：破金氏世界紀錄

2018年08月21日 15:19 中時電子報 莊楚雯

今天上午外交部宣布，中華民國與中美洲邦交國薩爾瓦多斷交，目前邦交國只剩17個。對此，警大前教授葉毓蘭在臉書貼文，酸吳釗燮「上任未滿半年，已斷交三個邦交國」，又一項金氏世界紀錄！但最難堪的就屬蔡英文，每出訪一次就斷交一國，堪稱「小英魔咒」。不僅外交，連自家候選人也希望小英不要來，「老天如果有眼，憐惜台灣，就讓小英好好的待在總統府吧！」

葉毓蘭說，吳釗燮三折肱而成良醫，不再皮笑臉，嚴肅表示這種不斷掏空台灣的友邦，不要也罷！葉毓蘭認為，就算吳釗燮上任半年斷交3國，官位還是穩穩的，「退一萬步言，我們在各大洲都還有邦交國，大小不拘，都極具代表性，只是外交部旁邊還可以再多掛一面銜牌: 斷交部!」

「其實最難堪的還是小英啦！」葉毓蘭表示，上回小英去史瓦濟蘭四天三夜，回來後史瓦濟蘭立刻更改國名，駐史瓦濟蘭代表也腦中風；現在前腳離開中南美，薩爾瓦多立刻棄你而去。

葉毓蘭坦言，不只有外交，未來也可能在台灣內部不斷上演，「現在小英積極南下輔選，但是拜特勤中心要求小英蒞臨的場所要『看不到、聽不到、碰不到』，延長交管、撒警如豆，所到之處民怨四起，民進黨籍候選人對英皇蒞臨，苦在心頭，「因為，擁有行政院無限資源的賴神來了，可以給利多，小英來了，只有民怨！」並大嘆，如果老天有眼，拜託讓小英好好待在總統府、官邸裡，別再出來了！

(中時電子報)