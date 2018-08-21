薩爾瓦多斷交 環時：斷交潮還將繼續下去

蔡英文總統結束「同慶之旅」在20日深夜返抵國門，她在登機門發表簡短的談話。（陳麒全攝）

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中時電子報
/整理報導

總統蔡英文出訪返抵國門不到24小時，就傳出我與薩爾瓦多斷交的震撼消息，然而，讓人更加擔心的是，斷交雪崩效應是否就此打住？對此，大陸官媒旗下報紙《環球時報》發出社評表示，斷交潮還將繼續下去，薩爾瓦多不會是最後一個，懸念在於下一個是誰？

《環時》社評認為，台灣方面一直譴責大陸金援外交，但這反倒暴露台灣的外交都是靠花錢勉強維持，因而都是畸形且岌岌可危。且台灣在指責大陸搞金援時，要認知這都已經是「很老的認識」，或許在大陸很弱的時候，台灣還可以與大陸拚錢。

但今非昔比，現在的大陸代表「大量的機會」，這是一點錢取代不了的，所以 大陸已經用不著花錢「撬」台灣的邦交國，「大陸與很多台灣的邦交國貿易額，已經超過台灣與那些國家的貿易規模，它們與大陸建交已是大勢所趨，台灣的邦交國歸零只是時間問題」。

而現下擺在台灣眼前的挑戰是，台灣剩下的邦交國將會更變本加厲的敲詐台灣，為了維繫邦交，台灣必須付出更大的成本，但這對現在經濟情況不好的台灣而言，將是不可承受之重。

《環時》更抨擊蔡英文拒絕承認九二共識，這兩年把時間精力花在爭取所謂的國際尊嚴。但台灣的獨立主權不在台灣怎麼說，而在於國際社會是否給予承認。而台灣得到的收穫就是邦交國一個個紛紛離去，外航不再稱台灣國家，東亞青運會放棄在台中舉行，世衛等國際組織對台關閉大門。

《環時》提醒台灣休要幻想美國能救它，隨著台灣在國際社會進一步邊緣化，面對美國時只能更低聲下氣，完全失去博弈的資格，美國的每一項對台保護，都將成倍漲價，台灣打掉的門牙只能往肚裡咽。

(中時電子報)

文章來源：社评：萨尔瓦多不会是最后一个

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