盼愛心能救助更多人 70歲務農婦捐贈百萬災情勘查車

現年70歲的黃實女士，今(21日)捐贈後壁消防分隊一輛價值百萬元的災情勘查車，將在救災上有很大助益。(市議員張世賢服務處提供)

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好有善心！住在後壁區現年70歲的黃實，平常就熱心公益幫助弱勢，這次更特別捐贈一輛價值約100萬元的災情勘查車給第一大隊後壁消防分隊，原本不打算致詞的黃實，在市議員張世賢邀請下拿起麥克風說話，緊張表示不知道該說什麼在這很緊張」，表現質樸行善的一面，張世賢也誇讚實在人如其名。

張世賢說，黃實因有感於消防分隊平日救災辛苦，並在6月得知後壁分隊欠缺災情勘查車執行各項消防救災及訓練勤務後，立即請他協助辦理捐贈勘查車事宜。

張世賢表示，黃實因有感於消防分隊平日救災辛苦，因此捐贈災情勘查車盡一分心力。災情勘查車配有LED警示燈、警報器、無線電等裝備，將幫助後壁分隊進行災害搶救及災情查看回報等功用。

張世賢轉述，黃實家中以務農為業，丈夫是後壁區竹新里16鄰鄰長王清水，兩人育有2子1女，是個相當樸實勤儉的傳統家庭，而家族組訓就是行善濟貧，因而夫妻皆致力於弱勢救助，社會服務不勝枚舉。

過去921大地震期間，黃實也曾深入南投災區供應災民三餐，平時也在後壁區，結合區公所提供低收入戶名冊於指定里活動中心辦理救濟物資發放，行善不遺餘力。

消防局副局長楊宗林指出，黃實女士的愛心，不僅充實台南消防救災車輛，也強化災害搶救的功能，可說是社會楷模和義行典範。

(中時 )

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