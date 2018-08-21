大型遊樂場緊急應變措施不同 消保處籲訂SOP

2018年08月21日 16:05 中時 李宜秦

行政院消費者保護處抽查國內7家大型遊樂場，除針對建築、消防、食品標示等項目進行查核，也進行因停電、機械故障等情況，導致遊樂設施停止運作狀況的演練，消保處表示，因目前應建署沒有擬定緊急狀況時的統一規範，導致緊急應變措施只能由業者自訂，演練時有的遊樂場還出現無救護人員的狀況，營建署已允諾研擬統一規範。

因應暑假期間，許多家長會帶小孩至遊樂園遊玩，消保處抽查國內7家大型遊樂園的營運狀況是否合法，對象包括新竹縣六福村、雲林縣劍湖山世界、高雄市義大世界、南投縣九族文化村、台中市麗寶樂園、台北市兒童新樂園、花蓮縣遠雄海洋世界。

值得注意的是，消保處此次針對出現停電或機械故障時，導致遊樂設施停止的狀況進行演練，但由於目前營建署並未統一規範緊急應變，消保官王德明表示是「一人一把號、各吹各的調」。

王德明說，進行緊急演習時，每家遊樂場的SOP不盡相同，有的會有醫護人員到場，有的卻沒有、有的會有工程班的人到場，也有的會沒有，他說「政府沒有一套依循標準，會讓業者難以遵從」。

王德明表示，每家遊樂場的遊樂設施都不盡相同，他舉例有的雲霄飛車一旁會有樓梯，以便受困民眾下來，但有的卻需要手動控制，他說「誰也難以保證會不會有受困民眾在上面突然心臟病、癲癇等等」，因此呼籲營建署應該統一制定SOP，以便業者遵循。目前營建署已承諾會再召集專家學者，並參考國外作法，研擬SOP。

另外消保處也針對包括建築管理、消防管理、觀光產業管理、衛生管理、室內空氣品質與商品標示等項目進行抽查。結果有4家分別在消防管理、食品環境衛生與商品標示方面有不合格情形。

其中六福村的六福莊餐廳探測器被塑膠袋包覆，導致消防管理不合規定；義大世界櫃子有灰塵、垃圾桶蓋子破損，環境衛生不合格，而義大世界也有9件商品標示不合格；麗寶樂園冷凍庫、天花板、水溝蓋等地衛生需加強，還有16件商品標示不合格；花蓮遠雄海洋世界則是有3件商品標示不合格。以上不合格狀況都已在複查時改善。

(中時 )