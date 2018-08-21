鼓勵失業勞工投入長照 勞動部擴大補助範圍

鼓勵失業勞工投入長照 勞動部擴大補助範圍（王英豪攝）

友善列印
中時

勞動部為鼓勵失業勞工投入長照工作，將就業補助適用範圍擴大，除將補助服務型態的範圍擴展至社區式臨時住宿、團體家屋、複合式小規模機構與長照者喘息站，另外原先規定勞工每週工作時數須達一定標準才能請領補助，考量到每位勞工的效率、服務項目不同，改為勞工每月所做服務足夠、薪資可達基本工資者，即可領取就業獎勵，補助18個月，最多可領10萬8000元。

為紓緩長照服務人力短缺情況，並促進失業勞工就業，若勞工失業期間連續長達30日以上，或是非自願離職情況，經就業服務機構轉介至住宿式照顧機構、居家服務單位或社區式照顧機構，從事照顧服務工作連續30日以上，且每月薪資高於法定基本工資者，就可以領取就業津貼，第1到6個月時每月可領5000元，第7到12個月時每月可領6000元，第13到18個月時每月可領7000元，共計可領10萬8000元。

勞動部今公佈將「照顧服務就業獎勵」適用範圍擴大，納入社區式的臨時住宿、團體家屋、複合式小規模機構與長照者喘息站。臨時住宿是指社區提供住所給被照顧者臨時居住的單位；團體家屋是指社區內數個家庭一同照顧某幾位被照顧者；複合式小規模機構是指社區內提供多項長照服務的機構；長照者喘息站則是社區提供給照顧者休息的空間。

勞動部就業服務組副組長吳淑瑛表示，過去核發補助的規定是勞工必須每週達到一定工時，但因為考量到每個人的效率、服務項目不同，因此將補助規定改為勞工每月薪資不低於法定基本工資者就可請領，吳淑瑛說，「有人可能動作很快，不一定要固定的時間，有人服務的項目可能不一定需要這麼長時間，如果以時間規定會有困難」。

吳淑瑛進一步說明，會以法定工資為請領標準是因為勞工每提供一個服務項目會訂一個費用，他若提供越多服務，可以賺取越多的薪資，因此希望勞工提供的服務金額可達基本工資，「當然希望勞工盡力服務」。

(中時 )

台灣米創新新形象 金門紀念「823炮戰」 600人參加…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。