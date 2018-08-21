接外長後斷3國仍未辭職 黃創夏12字酸慘吳釗燮

外交部長吳釗燮21日舉行記者會，宣布和薩爾瓦多斷交。記者會結束，吳釗燮神情落寞地離開會場。（陳信翰攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導 中時

外交部長吳釗燮今早宣布與薩爾瓦多斷交，薩爾瓦多是吳接任外長後，第三個國家與我國斷交。是否會請辭？吳表示，只要是他的責任，絕對不會迴避，但還要與長官討論。對此，資深媒體人黃創夏諷刺表示，「吳改寫政務官責任政治規範」。黃剛剛又再度貼文提及吳音寧、吳釗燮、吳茂昆，更以「台灣價值」嘲諷「三吳」。

外交部長吳釗燮在記者會上強調，我國六月即掌握薩國想與大陸建交，昨深夜瞭解到與薩國邦交可能狀況不理想，今天早上七點多便知道已經沒希望，馬上跟蔡總統報告，確定要斷交。在今早確認所有外交途徑無效後，吳釗燮宣佈台灣政府和薩爾瓦多終止外交關係，中止一切援助計畫，並撤離大使館與技術團。

吳釗燮今年初接任外交部長，五月先後與多明尼加、布吉納法索斷交，當時吳釗燮在與布吉納法索斷交後，曾向總統蔡英文口頭請辭；而今天與薩爾瓦多斷交，也成為上任以來第三個斷交國。對於這次斷交是否會請辭下台，吳釗燮表示，只要是他的責任，絕對不會迴避，但還要與長官討論。

對此，黃創夏在臉書發文諷刺表示，面對薩爾瓦多斷交，吳釗燮打死不辭，並表示要跟長官商量，「改寫政務官責任政治規範」。黃創夏剛剛又再度發文，他說前有吳音寧，死守不退；再來吳釗燮，屢斷不辭；曾有吳茂昆，沒做錯事。黃諷刺表示「三吳一致，台灣價值」。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

薩爾瓦多斷交 環時：斷交潮還將… 黨產會同意救國團動支8月份營運…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。