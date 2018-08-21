接外長後斷3國仍未辭職 黃創夏12字酸慘吳釗燮

2018年08月21日 15:40 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 中時 陳信翰 ／綜合報導 中時

外交部長吳釗燮今早宣布與薩爾瓦多斷交，薩爾瓦多是吳接任外長後，第三個國家與我國斷交。是否會請辭？吳表示，只要是他的責任，絕對不會迴避，但還要與長官討論。對此，資深媒體人黃創夏諷刺表示，「吳改寫政務官責任政治規範」。黃剛剛又再度貼文提及吳音寧、吳釗燮、吳茂昆，更以「台灣價值」嘲諷「三吳」。

外交部長吳釗燮在記者會上強調，我國六月即掌握薩國想與大陸建交，昨深夜瞭解到與薩國邦交可能狀況不理想，今天早上七點多便知道已經沒希望，馬上跟蔡總統報告，確定要斷交。在今早確認所有外交途徑無效後，吳釗燮宣佈台灣政府和薩爾瓦多終止外交關係，中止一切援助計畫，並撤離大使館與技術團。

吳釗燮今年初接任外交部長，五月先後與多明尼加、布吉納法索斷交，當時吳釗燮在與布吉納法索斷交後，曾向總統蔡英文口頭請辭；而今天與薩爾瓦多斷交，也成為上任以來第三個斷交國。對於這次斷交是否會請辭下台，吳釗燮表示，只要是他的責任，絕對不會迴避，但還要與長官討論。

對此，黃創夏在臉書發文諷刺表示，面對薩爾瓦多斷交，吳釗燮打死不辭，並表示要跟長官商量，「改寫政務官責任政治規範」。黃創夏剛剛又再度發文，他說前有吳音寧，死守不退；再來吳釗燮，屢斷不辭；曾有吳茂昆，沒做錯事。黃諷刺表示「三吳一致，台灣價值」。

(中時電子報)