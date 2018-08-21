九月起 幼兒施打公費疫苗可省千元診察費

友善列印
中時

家裡一歲以上寶寶最近要打公費常規疫苗，或是75歲以上長者想打肺炎鏈球菌疫苗，想省一點錢，可再等幾天。疾管署公布，公費疫苗接種處置費新制即將於9月1日上路，屆時兒童及長者接種公費疫苗，均不用額外負擔診察費。以一歲以上幼兒應接種劑次計算，共可省上千元。

過去疾管署補助醫療院所施打公費疫苗處置費，原本僅限於公費流感疫苗及1歲以下兒童常規接種的十劑針劑，一歲以上寶寶寶寶施打公費疫苗，就得另收診療費，各醫療院所收費從50到300元不等。

疾管署副署長羅一鈞表示，過去醫療院所配合施打公費疫苗時，多半沒收診察費，但常常會抱怨「疫苗破掉要賠錢，施打管理成本卻沒有補助」，醫院像在「做功德」，僅少數醫療院所會在掛號費外，額外收診察處置費。

為鼓勵院所持續提供方便優質的疫苗接種服務，行政院通過將全面補助疫苗接種處置費，補助擴大到一歲以上所有上國小之前的兒童公費疫苗共20劑，包含3劑B肝、3劑肺炎鏈球菌、4劑五合一、1劑卡介苗等；以及長者肺炎鏈球菌疫苗，每劑補助一百元，疫苗基金每年估計增加支出2.7億元。

羅一鈞強調，未來醫療院所都不得再向民眾收取診察處置費，但仍須繳納掛號費或醫材等其他費用，並非全部免費。

(中時 )

金門紀念「823炮戰」 600人參加… 人民自組縣議會 為屏縣長執政打…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。