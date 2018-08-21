九月起 幼兒施打公費疫苗可省千元診察費

2018年08月21日 16:00 中時 鄭郁蓁

家裡一歲以上寶寶最近要打公費常規疫苗，或是75歲以上長者想打肺炎鏈球菌疫苗，想省一點錢，可再等幾天。疾管署公布，公費疫苗接種處置費新制即將於9月1日上路，屆時兒童及長者接種公費疫苗，均不用額外負擔診察費。以一歲以上幼兒應接種劑次計算，共可省上千元。

過去疾管署補助醫療院所施打公費疫苗處置費，原本僅限於公費流感疫苗及1歲以下兒童常規接種的十劑針劑，一歲以上寶寶寶寶施打公費疫苗，就得另收診療費，各醫療院所收費從50到300元不等。

疾管署副署長羅一鈞表示，過去醫療院所配合施打公費疫苗時，多半沒收診察費，但常常會抱怨「疫苗破掉要賠錢，施打管理成本卻沒有補助」，醫院像在「做功德」，僅少數醫療院所會在掛號費外，額外收診察處置費。

為鼓勵院所持續提供方便優質的疫苗接種服務，行政院通過將全面補助疫苗接種處置費，補助擴大到一歲以上所有上國小之前的兒童公費疫苗共20劑，包含3劑B肝、3劑肺炎鏈球菌、4劑五合一、1劑卡介苗等；以及長者肺炎鏈球菌疫苗，每劑補助一百元，疫苗基金每年估計增加支出2.7億元。

羅一鈞強調，未來醫療院所都不得再向民眾收取診察處置費，但仍須繳納掛號費或醫材等其他費用，並非全部免費。

(中時 )