更年期女性吃雞肉會腿軟？玉米竟然是罪魁禍首

美國牲畜大多餵食基改玉米，體內留存的凝集素基因，會造成雞隻雙腳脆弱易折，而停經婦女若吃美國進口肉雞，可能罹患骨質疏鬆症。此為示意圖。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

蝦咪？吃雞肉會兩腳發軟，全是玉米惹的禍！在標準的美國食物中，玉米無所不在，不幸的是，美國牲畜大多餵食基改玉米，體內留存的凝集素基因，會造成雞隻雙腳脆弱易折，而停經婦女若吃美國進口肉雞，可能罹患骨質疏鬆症。

所謂的健康蔬果，其實是文明病的真正禍首！美國權威營養學醫師史蒂芬‧岡德里提倡此觀念甚力，他在《植物的逆襲》一書中指出，在標準的美國食物中，玉米無所不在，尤其加工食品更是。科學家更檢驗出，漢堡裡的肉品都是來自以玉米為主食的動物。

史蒂芬提到，大部分在美國生長、用來餵食牲畜的玉米都是叫做「Bt玉米」的基因改造玉米。科學家把來自雪花蓮（snowdrop）的一種強大凝集素基因植入玉米中，改善玉米的抗害蟲力，造出了Bt玉米。只要牛、雞和豬吃進了玉米的凝集素，人們再將那些動物的肉或奶下肚，這種凝集素就進入人類體內！

史蒂芬說，不是只有停經婦女才會罹患骨質缺乏症和骨質疏鬆症，基改玉米也會使雞罹患這兩種疾病。養殖場裡面的雞會擠成一堆，就是因為玉米讓牠們的腳變得脆弱易折，使牠們無法走路。

史蒂芬提醒女性，下次當你早上吃了骨質疏鬆症的藥，然後午餐或晚餐吃去骨雞胸肉，請問問自己：到底是雞肉，還是骨質疏鬆症讓你雙腳無力？其實，玉米才是這一切的罪魁禍首。

根據農委會資料，台灣每年進口的雞肉量約14公噸，美國是台灣雞肉進口大國，約占總進口量的6成，進口的雞肉多供應給團膳業者，速食店及部份超市。

(中時電子報)

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