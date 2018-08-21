徐國勇提醒 民眾要 有資安意識預防Line網路詐騙

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網路詐騙推陳出新，不少詐騙集團也透過line騙取民眾個資、金錢。Line公司今與內政部共同舉行記者會，除了公布四大詐騙警訊，也預告明天將有資安宣導影片上線，闖關後就可獲取免費貼圖。內政部長徐國勇表示，網路上免費的最貴，其實民眾只要花一點小錢就可以購買官方貼圖，提醒大家不要因為好奇或貪小便宜而受騙；若擔心遇到詐騙，民眾也可直接撥打165反詐騙專線。

根據內政部警政署統計，2018年上半年警察機關受理詐騙案件共達1萬2155件，其中以LINE作為詐騙管道的就佔566件，被害人中男性佔62.4%，年齡未滿30歲者佔46.4%，教育程度為高中者佔47.1%為多數，顯示未滿30歲的年輕族群躍升詐騙被害人之首。

徐國勇在記者會上表示，假帳號、假網站是常見的詐騙方式，利用貪小便宜的人性進行詐騙，但是「免錢的最貴」，提醒民眾不要因貪小便宜想領取貼圖而落入圈套。

談及如何分辨Line上的網路詐騙，徐國勇說，如果是台灣的知名品牌，但附上的網址若不是顯示tw，就有可能是假的，如果民眾真的分辨不出來，就不要點選。

此外，媒體會後詢問徐國勇，政府有沒有因應透過line傳遞假新聞的方法？徐國勇說，用line傳遞的假新聞很多，有的是專門破壞國家治安，有的是有政治目的，最可惡的是每2、3個月重發。

徐國勇舉例，比如會有假新聞傳遞說政府補助某個國家的團體來台灣旅遊，來玩一次只要5000元，又或是捐贈給某國幾百億元補助，民眾第一時間就要想，「政府用錢這麼方便嗎？立法院都沒有通過預算怎麼可能給他呢？」強調這一看就知道是假的。

徐國勇說，有些假新聞會違反《社會秩序維護法》，比如錯誤發布某捷運站發生持刀傷人事件，造成民眾恐慌，這只要抓到就會依法處罰。但徐也說，有許多假資訊透過封閉群組傳遞，這仍需要特別注意。

媒體詢問，Line公司有無因應群組內假訊息的方式？LINE台灣總經理陳立人說，封閉群組內的對話是點對點加密，line公司沒辦法點進去看內容，用戶得養成判斷真偽習慣。但陳強調，民眾若接受到疑似不是真的訊息，目前有很多第三方網站提供確認服務，Line裡面的Line today專區也有刊登明確屬於謠言的訊息。

(中時 )

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