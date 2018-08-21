酒駕男市區狂飆撞爛警車 上網討拍被噓爆

警車深夜巡邏與吳男發生車禍，警車車頭全毀，車損部分以50萬元和解。（許家寧翻攝）

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警方調閱監視器，發現酒駕的吳男未讓主幹道車先行肇禍。(許家寧翻攝)
酒駕男子疑不滿警方作為，上網向花蓮鄉民討拍。（許家寧翻攝）
中正派出所所長林子揚說，警方體諒吳男破財心情，暫不願追究。（許家寧攝）

花蓮市一名酒駕犯吳書明（30歲），去年半夜在市區狂飆撞上一輛巡邏警車，造成車上4警流鼻血，身負輕挫傷，遭法院判刑3個月，想不到他竟化名「吳知識」上網討拍，稱警察硬凹他撞警車，還要賠償新車的錢，慘遭網友噓爆「酒駕就安靜好嗎！」。

國中學歷在麵店廚房工作的吳男，去年4月晚上11點多酒後駕車通過民國路、復興街時，右側車身突遭警車攔腰撞上，旋轉一圈彈到電線桿，警車則是車頭全毀，車上的派出所副所長江奉麟等4警被撞得鼻青臉腫，多處手腳瘀青，還有女警輕微腦震盪送醫觀察。

警方調查，吳男因未讓主幹道車先行，加上發現他酒測值達0.41毫克，依公共危險罪將他送辦，7月時酒駕被法院判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。吳男不滿昨天在臉書「花蓮同鄉會」抱怨，稱自己沒前科，第一次跑法院，什麼都不懂，不過還是有對錯之分。

吳男表示，自己願意出修車的錢，撞壞車子部分談了七次但警方都不願和解，還凹他撞壞警車，硬要他賠償新車；他認為，警車的行車紀錄器不敢不給他看，更嗆出自己的哥哥也是刑警，不過自己出社會不靠親人，要警察不要都找他爸爸談和解。

花蓮警分局澄清，原本修車費用粗估36萬元，在吳男堅持拆車重新估價後變成50萬元，吳男反悔不願賠，經調3次調解失敗，移送法院3次審理後，日前吳同意以50萬元和解，至於他聲稱的刑警哥哥是遠親，「根本沒在聯絡」，警方能體諒當事人破財心情，暫不提告。

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(中時 )

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