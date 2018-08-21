楊麗花遭控欠戲服費 陳亞蘭發聲明回擊「好自為之」

2018年08月21日 16:11 中時 洪秀瑛

楊麗花和陳亞蘭為傳承歌仔戲文化貢獻不少心力。（取自臉書）

歌仔戲國寶楊麗花前年復出並成立「麗生百合」劇團製作電視劇歌仔戲《忠孝節義》，找知名戲服設計業者「大峰奢華服室」協助製作戲服，今傳出拒付尾款175萬元並侵占數百套戲服糾紛，因而挨告。稍早「麗生百合」做出回應。

針對今日有關楊麗花小姐的報導，本公司麗生百合說明如下：

一、 楊麗花小姐復出製作電視歌仔戲《忠孝節義》，為的就是「傳承」，所以她捨棄過去合作的國際知名大師，給予台灣新生代機會，交由他們設計製作這次所需的服裝，落實傳承美意。

二、 無奈，對方在執行該案時一再違約，未按合約與雙方協議時間交付成品，嚴重影響了拍攝。楊小姐本著「心存善念」、不該扼殺年輕人未來，僅交代相關工作人員督促對方，請對方盡快完成工作，始終未針對背信與違約向對方提出告訴。

三、 今日，對方以偏頗言論訴諸媒體，企圖影響社會對楊小姐的觀感，對此，楊小姐甚感失望。但她仍堅信，公道正義自在人心，不會跟小孩子一般見識，也不想因此事件傷害任何人。

四、 不願楊小姐被如此汙蔑，陳亞蘭表示，麗生百合國際已經將該事件委由律師全權處理，請對方好自為之，往後，若再有任何負面與不實消息，公司也會基於以正視聽立場，採法律途徑處理，也呈請媒體諸君，本於新聞專業、釐清真相及維護本公司及相關人等聲譽，予以平衡報導為荷。

麗生百合國際娛樂股份有限公司

(中時 )