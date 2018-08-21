癮君子注意！北市135條親山步道年底前全面禁菸

2018年08月21日 16:14 中時 陳燕珩

北市有135條親山步道，目前僅一處公告禁菸，許多民眾不滿登山運動還要吸二手菸，向議員潘懷宗投訴盼能全面禁菸。北市大地處應議員要求，宣布最快年底前將公告北市所有親山步道禁菸，若登山客抽菸勸導不聽，衛生局可依「菸害防制法」開罰2000元到1萬元。

潘懷宗21日在議會質詢指出，北市近4年內光是菸蒂引發火警就有473件，北市有135處登山步道，只有1條象山步道禁菸，但至今卻零裁處，稽查人力明顯不足，民眾不滿運動還得躲避二手菸，滿地都是菸蒂，環境很髒亂，要求市府比照彰化縣，在登山步道公告全面禁菸。

北市大地處長池蘭生說，象山步道是步道群，包含永春崗等6條親山步道，2015年公告為禁菸場所，但人力稽查很困難，衛生局人員平時不會上山，得由大地處人員每周巡查1次，爬步道又很耗時，執行上有困難。

他強調，北市預計在年底前，將全市所有親山步道公告為禁菸場所，至於禁菸範圍是在步道兩側1公尺內，若步道有延伸到山頂，同樣是在步道兩側1公尺處禁菸，屆時會把標線劃設清楚，以供民眾辨識；至於稽查人力部份，恐怕還是有困難。

北市衛生局則表示，大地處提出禁菸需求後，會進行聯合會勘，劃設標線後再公告，會盡量配合辦理。若民眾發生登山客抽菸，可拍照存證，向衛生局提出檢舉，可依菸害防制法處2000元到1萬元罰鍰。

(中時 )