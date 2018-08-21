最終告別之作 安室奈美惠x H＆M初秋系列隆重登場

安室奈美惠xHM 初秋系列今（22日）正式上市。（品牌提供）

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凡於全台門市購買此系列，即可獲得限量紙袋。(數量有限，發完為止)

H&M與日本流行音樂天后安室奈美惠合作，期待已久的安室奈美惠X H&M初秋系列，於今天起在中國大陸、日本、韓國、香港、澳門及台灣等亞洲地區近600間H&M門市及網路門市正式推出。這亦是她引退前的最後一次合作。

安室奈美惠X H&M初秋系列，包括超過20件產品，如服裝、鞋款和配飾，為一眾時尚女士們打造嶄新經典造型，其中主打款式以富女生韻美的細節糅合永不過時的設計為重點。

H&M大中華地區經理 Magnus Olsson表示，非常榮幸能夠與安室奈美惠合作，不僅只一次，而是兩次將她最喜愛的時尚產品，帶給我們的時尚愛好者和她的熱情歌迷們。這一合作將不再重演，我們會永遠記住安室奈美惠別具標誌性的獨特個人時尚風格。

為慶祝安室奈美惠X H&M的最後合作，H&M推出夢幻級大獎1人中獎2人同行，直飛東京參加 「安室奈美惠Final Space」 回顧展。凡於活動期間（8月21日起至9月2日），憑任一H&M台灣門市（不含網路商店）當日單筆消費達3000元以上，並包含至少一件安室奈美惠 X H&M系列商品的發票，即可至活動網站登錄發票號碼及個人資料參加抽獎。

(中時 )

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