重機爭取上國道　第4季檢核有進步

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重機團體爭取550CC以上紅牌大型重機上國道，交通部高公局去年7月委託中華民國運輸學會，針對安全、秩序、行為等指標，在國3甲與台64線進行為期1年的檢核，最後一季報告出爐，大型重機違規比例有減少，但4季平均值仍明顯高於小型車。交通部長吳宏謀表示，此案需要謹慎評估，他目前還未收到相關報告，未來了解後會再對外說明。

運輸學會指出，第4季（今年4至6月）的檢核結果，國3甲小型車的違規件數暴增，原因是該路段增設攝影機，取締交流道出口的插隊行為，以致每百萬延車公里的違規件數，首度超越重型機車。

綜觀整年度重型機車的安全、秩序、行為指標，違規件數比例有下降趨勢，以國3甲為例，違規比例4季分別為8.16％、11.69％、7.35％、6.04％。不過，整年度違規比例平均為8.09％，仍明顯高於小型車的1.35％。

台64線部分，重型機車違規件數比例分別為9.46％、8.55％、9.53％、4.79％，也出現改善，但整年度平均為8.09％，也高於小型車的1.87％。

高公局指出，雖然1年的檢核報告出爐，但總結報告尚未出來，之後會與運輸學會開會討論，並將意見報給交通部。

大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪宗寶認為，在重機團體努力宣導下，第4季檢核數字有進步且值得肯定，但未來要繼續檢核或擴大試辦，交通部迄今都沒有交代，也沒有訂出一個標準，告訴大家達標就開放，呼籲交通部訂出明確規則。

吳宏謀說，尚未收到相關報告，也還沒有提到開會時間，但一定會審慎評估，否則發現弊多於利，試辦後會很難收回來。

(中時 )

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